HTC Смартфоны

HTC выпустила самый позорный смартфон в своей истории

Александр


Компания HTC когда-то была одним из лидеров на рынке мобильных устройств (и именно ей принадлежал первый в мире Android-смартфон), а теперь некогда именитый бренд вряд ли может быть кому-то интересен.

В России была представлена новая модель HTC Wildfire E Plus, и от самого HTC здесь осталось только название. На самом деле это переименованный Umidigi G1 с четырёхъядерным процессором MediaTek MT6739, который был актуален в 2017 году. Этот чип создан по давно устаревшей 28-нанометровой технологии и набирает в AnTuTu около 40 тысяч баллов (тогда как современные флагманы давно пробили миллион). HTC сейчас просто отдаёт свой бренд на использование китайским производителям, а те не особо заботятся о его репутации.

HTC Wildfire E Plus продаётся за 8 тысяч рублей и обладает 6,5-дюймовым HD-экраном, 2 ГБ оперативной памяти, 32-гигабайтным накопителем, 13-мегапиксельной камерой и аккумулятором на 5150 мАч с зарядкой через UBS Type-C.
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