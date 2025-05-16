Обзор Huawei WATCH 5: новый уровень заботы о здоровье





Huawei представила новые часы WATCH 5 для людей с активным образом жизни. Казалось бы, возможности подобных гаджетов уже уперлись в потолок набором сенсоров и десятками тренировочных программ. Однако компания припасла небольшой козырь в рукаве. А точнее — на боковой грани устройства. Там расположен сенсор X-TAP. И эта маленькая стеклянная вставка выводит мониторинг здоровья на совершенно новый уровень. Huawei представила новые часы WATCH 5 для людей с активным образом жизни. Казалось бы, возможности подобных гаджетов уже уперлись в потолок набором сенсоров и десятками тренировочных программ. Однако компания припасла небольшой козырь в рукаве. А точнее — на боковой грани устройства. Там расположен сенсор X-TAP. И эта маленькая стеклянная вставка выводит мониторинг здоровья на совершенно новый уровень. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Содержание:

Комплектация и дизайн

Экран

Управление и функциональность

Российские приложения

Здоровье и спорт

Автономность

Впечатления

По традиции начнем с распаковки. Huawei WATCH 5 46 мм поставляются в узнаваемой черной коробке из плотного картона. Внутри нас ждут сами часы, зарядная шайба с кабелем USB-A и документация. Блок в комплект не положили.На этот раз дизайнеры Huawei WATCH 5 вдохновлялись эстетикой легкого футуризма. Плавный переход от корпуса к слегка изогнутому стеклу символизирует грань между атмосферой Земли и космосом. Смотрится такое решение очень эстетично и подойдет к любому гардеробу.Часы дополняет съемный силиконовый ремешок, с кожаной вставкой снаружи. К слову, мое запястье весьма чувствительно к материалам подобного рода, но в случае с Huawei WATCH 5 даже после длительного ношения никакого раздражения на коже или дискомфорта я не ощутил.Впрочем, космические нотки коснулись не только внешнего вида Huawei WATCH 5. Корпус модели создан из прочного, но легкого авиационного титана. Так, при весе всего 58 гр, габариты устройства составили 46 × 46.7 × 11.3 мм.На правой грани расположились три главных элемента: функциональное колесико для навигации по меню, клавиша быстрого доступа к функциям и сенсор X-TAP. О роли последнего я расскажу чуть позже.Гаджет получил влагозащиту 5 ATM — часы выдерживают погружение на глубину до 50 метров в течение 10 минут. Кроме того, девайсу не страшен сильный напор горячей воды температурой до 80 градусов, благодаря сертификации IPX9.Huawei WATCH 5 46 мм доступны в четырех оттенках: фиолетовый, коричневый, серебристый и черный. Стоит отметить, что последний вариант отличается от остальных — вместо авиационного титана, корпус сделан из нержавеющей стали.Часы получили AMOLED-дисплей LTPO 2.0 с диагональю 1,5 дюйма, разрешением 466×466 пикселей и плотностью 310 ppi. На пике яркость достигает 3000 нит, что значительно выше, чем у Apple Watch Series 10 (2000 нит). При таком раскладе даже самый мелкий шрифт легко читается в яркий солнечный день.Экран защищает сапфировое стекло с олеофобным покрытием. Как я уже рассказывал, оно немного возвышается над корпусом. На этом моменте часть пользователей могут начать переживать, поскольку риск случайно задеть экраном дверной проем повышается. Не переживайте, сферическая форма не столь ярко выражена, чтобы подобное произошло. А вот палец на сенсоре чувствует себя значительно комфортнее.Huawei WATCH 5 можно использовать со смартфонами на iOS и Android. Для подключения используется фирменное приложение Huawei Здоровье.Одним из главных нововведений стали жесты. Они дополняют привычную систему управления свайпов и физических клавиш. По умолчанию они включены, а система на старте научит, как ими пользоваться. Их всего два:• Двойное касание большого и указательного пальца — позволяет быстро ответить на звонок, отключить будильник, поставить трек на паузу или сделать снимок в режиме удаленной съемки;• Проведение большим пальцем от середины к кончику указательного пальца — обеспечивает переключение между функциями или перелистывание треков.Жесты срабатывают точно, хоть по первой и придется немного потренироваться. При всем моем скептическом отношении к подобным фишкам, функция неоднократно меня выручала, когда руки были заняты сумками, а ставить их на грязный асфальт вовсе не хотелось.Управление свайпами осталось прежним:• Вниз — открывается «шторка» с быстрыми настройками;• Вверх — список уведомлений;• Вправо — виджеты;• Влево — карточки с показателями здоровья и тренировок.Нажатие на колесико открывает главное меню или возвращает к циферблату, а вращение прокручивает список вкладок.Нажатие нижней кнопки открывает вкладку с тремя быстрыми функциями, список которых можно изменить в настройках. Двойное нажатие запускает виртуальный кошелек. Сейчас бесконтактная оплата в России недоступна, но будем надеяться, что инженеры Huawei найдут способ это поправить.Huawei WATCH 5 получили поддержку независимой eSIM-карты. Это значит, что привязать можно как отдельный номер, так и ту же «симку», которая установлена в смартфоне. Таким образом, вы не останетесь без связи, если батарея телефона разрядится в ноль.Кроме того, Huawei WATCH 5 поддерживает Wi-Fi 6, что значительно ускоряет загрузку обновлений и скачивание приложений. По словам производителя, теперь максимальная скорость подключения теперь составляет 65 Мбит/с, что в три раза быстрее, чем у предыдущего поколения.Отдельно стоит упомянуть, что пользователям Huawei WATCH 5 доступен ряд российских приложений. Их можно загрузить прямо на часы через App Gallery. Отмечу самые полезные из них:• 2ГИС & 2ГИС Уведомления — популярный навигатор теперь есть у вас на руке. Он позволяет построить маршрут на телефоне и продолжить навигацию прямо на часах;• Литрес — огромная библиотека аудиокниг и подкастов станет незаменимой во время пробежек или прогулок;• S7 Airlines — расскажет все подробности о ближайших полетах авиакомпании, включая время вылета, номер рейса и другую необходимую информацию.Среди прочего можно найти сборник книжных цитат, головоломку «Судоку», напоминание о регулярном приеме воды и лекарств.Вишенкой на торте и главным нововведением стал сенсор X-TAP. Модуль впервые появился среди носимых устройств Huawei, что обеспечивает новый уровень точности состояния здоровья в реальном времени. X-TAP совмещает в себе ЭКГ и ФПГ, что позволяет комплексно отслеживать состояние сердечно-сосудистой системы.Как это работает? Небольшой объем артериальной крови на кончике пальца посылает более четкие и подробные пульсовые волны. А благодаря плотной сети сосудов и тонкому слою кожи помехи датчика снижаются и предоставляют более достоверные данные о состоянии здоровья. Кроме того, мониторингу не препятствует волосяной покров, что, как правило, есть на запястье.Экспресс-тест занимает всего минуту. Достаточно прикоснуться указательным пальцем к датчику и следовать инструкциям на экране. На выходе получаем список результатов из одиннадцати пунктов:• ВСР (равномерность сердечных сокращений)• Уровень кислорода в крови;• Температура кожи;• Среднее значение пульса;• Уровень стресса;• Эмоциональное состояние;• ЭКГ;• Здоровье сердца и сосудов;• Наличие аритмии;• Функция легких;• Диагностика апноэ сна.Все результаты сохраняются в памяти часов. Их можно посмотреть в любой момент и отследить отклонения. Также замеры можно провести по отдельным пунктам, например, только кислород в крови или ЭКГ. Для этого выбираем соответствующую иконку в меню и прикладываем палец к сенсору. При каждом измерении полученные данные суммируются с теми, что подсчитываются сенсором на запястье в течение суток.Помимо считывания пульсовой волны, X-TAP реагирует на силу давления. Пока эта функция только развивается, но в будущем компания обещает создать чувствительные к нажатию циферблаты и даже реализовать управление в некоторых играх.Также Huawei WATCH 5 поддерживают свыше 100 спортивных режимов как в помещении, так и на открытом воздухе. Ну а фирменная система геопозиционирования Huawei — Санфлауэр — предоставляет доступ к онлайн и офлайн-картам в любое время.Максимальное время работы Huawei WATCH 5 46 мм от одного заряда будет зависеть строго от интенсивности использования и выбранного режима. В стандартном — часы протянут до 4,5 дней. Экономный увеличивает автономность до 11 дней, но такие функции, как Wi-Fi и мобильная связь будут недоступны. Замечу, что в плане автономности герой обзора превзошел прошлогодние Huawei WATCH GT 5 Pro. Их время работы составляло максимум 9 дней.Чтобы зарядить аккумулятор от 0 до 50%, потребуется всего 30 минут, а до 100% — 1,5 часа.Huawei WATCH 5 — это серьезный шаг вперед в области мониторинга здоровья. Наравне с постоянным ростом точности данных, сенсор Х-TAP позволяет здесь и сейчас следить за ключевыми показателями организма, как для спортсменов, так и для простых пользователей. При этом процесс занимает не больше минуты. Согласитесь, куда удобнее, чем возиться с тонометрами и прочими аптечными устройствами.