Huawei часы

Huawei анонсировал часы с необычным циферблатом

Артем
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Смарт-часы WATCH GT Cyber будут представлены второго ноября 2022 года.

Об этом сообщает зарубежный ресурс IT Home. В рамках проведения конференции, Huawei представит несколько новинок собственного производства. Одной из них стали необычные «умные» часы WATCH GT Cyber. Сегодня компания показала, как будет выглядеть девайс в стиле киберпанк.

Уникальным стал не только дизайн часов, но и их конструкция. Если верить промо материалу, WATCH GT Cyber получили съемный металлический корпус. Вероятно, таким образом Huawei планирует внести разнообразие в виде отдельных ремешков в которые будет помещаться циферблат. Более подробных характеристик компания не предоставила. Если верить ранее высказанным предположениям, по начинке модель будет аналогична с Watch GT3. 

Презентация пройдет второго ноября 2022 года.

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Источник:
IT Home
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