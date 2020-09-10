





Компания Huawei собралась напрямую конкурировать с Google будет устанавливать на свои смартфоны собственную операционную систему HarmonyOS вместо Android. Об этом заявил глава потребительского бизнеса Huawei Ричард Ю.Сегодня Huawei выпустила бета-версию HarmonyOS 2.0 SDK. С помощью этого инструмента разработчики могут создавать приложения для смарт-часов, телевизоров и автомобильных систем, работающих на HarmonyOS 2.0. В декабре 2020 года состоится релиз аналогичного инструмента с возможностью создания приложений для смартфонов. Выпуск смартфонов с HarmonyOS запланирован на 2021 год.Huawei также запустила проект OpenHarmony, в рамках которого разработчики смогут использовать исходный код HarmonyOS для создания собственных версий операционной системы. Схожая штука есть у Google — это AOSP-версия Android. В настоящее время OpenHarmony поддерживает работу только с устройствами объём оперативной памяти в которых не превышает 128 МБ, к апрелю следующего года лимит составит 4 ГБ, а к октябрю 2021 Huawei вообще уберёт ограничение.Из-за санкций со стороны США Huawei не может устанавливать на свои смартфоны сервисы Google, поэтому ей приходится развивать собственные аналоги. Вероятно, компания решила, что в таких условиях ей проще выпустить свою операционную систему, вообще не зависеть от Google.