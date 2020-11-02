Kirin

Компания Huawei придумала, как можно обойти часть санкций в США. Ей запрещено заказывать сборку процессоров для смартфонов и планшетов не только у американских организаций, но и у любых других, использующих запатентованные в США технологии.

По данным Financial Times, в кратчайшие сроки Huawei возведёт в Шанхае фабрику, где будет самостоятельно собирать однокристальные системы. Она начнёт с «простейших» чипов с использованием 45-нанометровой технологии и будет постепенно, но в ускоренном темпе совершенствовать свои наработки.

Стоит отметить, что 45-нанометровая технология давно устарела. Она использовалась десять лет назад для сборки процессоров Apple A4, предназначенных для iPhone 4. Сейчас в мобильных процессорах широко применяется 7-нанометровый техпроцесс и постепенно происходит переход к 5-нанометровому.

Компания Huawei разрабатывала процессоры Kirin, которые используются в её продукции, но у неё нет опыта производства этих чипов. Их занималась компания TSMC, которой с недавних пор запрещено принимать новые заказы у Huawei. Смартфоны линейки Mate 40 стали последними, где используются процессоры Kirin, причём установленный в них чип Kirin 990, по заявлению Huawei, намного производительнее и энергоэффективнее, чем Snapdragon 865.

Предполагается, что фабрика по производству процессоров Huawei будет работать под управлением компании ICRD (Shanghai Integrated Circuit Research and Development Center). Кроме того, в проект будут вложены инвестиции Муниципального правительства Шанхая. К концу 2021 года Huawei совместно с партнёрскими организациями планируют освоить 28-нанометровый техпроцесс, а ещё спустя год 20-нанометровый — эти чипы в основном будут применяться в бытовой домашней электронике. Через сколько лет ей удастся догнать  конкурентов из числа производителей процессоров для смартфонов (и удастся ли вообще), неизвестно.

С весны 2019 года компания Huawei находится в чёрном списке Министерства торговли США, из-за чего американским компаниям запрещено сотрудничать с ней. Huawei не может лицензировать Android с сервисами Google, а дальнейшие обновления Android находятся под вопросом. Huawei развивает собственные сервисы, а в 2021 году планирует обеспечить совместимость своей операционной системы HarmonyOS со смартфонами.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Опубликованы подробности выхода планшетов и смартфонов Huawei на операционной системе HongMeng Опубликованы подробности выхода планшетов и смартфонов Huawei на операционной системе HongMeng

Huawei Y9a — смартфон с экраном без выреза, тройной камерой и 40-ваттной зарядкой Huawei Y9a — смартфон с экраном без выреза, тройной камерой и 40-ваттной зарядкой

Фитнес-часы Huawei Watch Fit в России: цена и старт продаж Фитнес-часы Huawei Watch Fit в России: цена и старт продаж