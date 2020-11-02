Компания Huawei придумала, как можно обойти часть санкций в США. Ей запрещено заказывать сборку процессоров для смартфонов и планшетов не только у американских организаций, но и у любых других, использующих запатентованные в США технологии.
По данным Financial Times, в кратчайшие сроки Huawei возведёт в Шанхае фабрику, где будет самостоятельно собирать однокристальные системы. Она начнёт с «простейших» чипов с использованием 45-нанометровой технологии и будет постепенно, но в ускоренном темпе совершенствовать свои наработки.
Стоит отметить, что 45-нанометровая технология давно устарела. Она использовалась десять лет назад для сборки процессоров Apple A4, предназначенных для iPhone 4. Сейчас в мобильных процессорах широко применяется 7-нанометровый техпроцесс и постепенно происходит переход к 5-нанометровому.
Компания Huawei разрабатывала процессоры Kirin, которые используются в её продукции, но у неё нет опыта производства этих чипов. Их занималась компания TSMC, которой с недавних пор запрещено принимать новые заказы у Huawei. Смартфоны линейки Mate 40 стали последними, где используются процессоры Kirin, причём установленный в них чип Kirin 990, по заявлению Huawei, намного производительнее и энергоэффективнее, чем Snapdragon 865.
Предполагается, что фабрика по производству процессоров Huawei будет работать под управлением компании ICRD (Shanghai Integrated Circuit Research and Development Center). Кроме того, в проект будут вложены инвестиции Муниципального правительства Шанхая. К концу 2021 года Huawei совместно с партнёрскими организациями планируют освоить 28-нанометровый техпроцесс, а ещё спустя год 20-нанометровый — эти чипы в основном будут применяться в бытовой домашней электронике. Через сколько лет ей удастся догнать конкурентов из числа производителей процессоров для смартфонов (и удастся ли вообще), неизвестно.
С весны 2019 года компания Huawei находится в чёрном списке Министерства торговли США, из-за чего американским компаниям запрещено сотрудничать с ней. Huawei не может лицензировать Android с сервисами Google, а дальнейшие обновления Android находятся под вопросом. Huawei развивает собственные сервисы, а в 2021 году планирует обеспечить совместимость своей операционной системы HarmonyOS со смартфонами.
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Вопрос с патентами только.
Чем больше ограничений, тем выше шанс что сами будут делать или искать выход.
Это показала история.
А потом заставить купить твоё ещё сложнее, ведь справились без них.
Apple будет заколачивать бабло на сервисах, по технике будет далеко не первой.
Huawei будет лидером в смартфоностроении.
Хотя нет... че это я такое несу... щас же Apple на ARM будет. Беру свои слова обратно😂
А если к власти придёт американская маразматическая партия то вообще неизвестно чего ждать.
В ближайшие годы они ещё и азиатский рынок подожмут под себя, потому как надежды на американский уже мало.
В итоге больше всех потеряют американские компании, которые заколачивали на китайцах большие деньги.
Такой рынок уже не найти.