



Компания Huawei уже выпустила несколько моделей смартфонов без предустановленных сервисов Google, и это не привело к снижению продаж. По итогам 2019 года Huawei обогнала Apple и уступила первенство лишь Samsung.



Ещё в декабре Huawei заявляла о готовности начать выпуск смартфонов на базе своей собственной платформы HarmonyOS и полностью отказаться от Android, а теперь руководство компании смягчило высказывания.



На пресс-конференции в Вене представитель Huawei в Австрии Фред Ванфэй заявил, что компания не планирует возвращать на свои смартфоны сервисы и приложения Google, в том числе Play Маркет, Gmail, Google Maps, даже если власти США пойдут на уступки и позволят американским компаниям продолжить сотрудничество с Huawei.



Представитель Huawei в комментарии сайту The Verge Ванфэй подкорректировал высказывания Ванфэя. Он указал, что компания всё ещё открыта к сотрудничеству с Google, хотя невозможность устанавливать Google Mobile Services не является для неё чем-то критическим и не окажет никакого влияния на её бизнес.



Наш основной выбор — открытая экосистема Android, в том числе GMS (Google Mobile Services) — именно они позволили нам стать вторым по величине производителем смартфонов в мире.



Я верю, что Google и Huawei будет позволено сотрудничать, но это лучше уточнить у Google. Сейчас мы разрабатываем HMS (Huawei Mobile Services) — и приглашаем разработчиков приложений присоединиться к этому проекту. В Европе эти сервисы вызвали большой интерес. Стоит также подчеркнуть, что мы оказали огромное влияние на развитие Android за последние пять лет.



Huawei по-прежнему может использовать Android, но только в чистом виде, без сервисов Google. Для смартфонов серии Mate 30 и последующих моделей компания создала собственные версии важных API, которая являются важнейшей частью Google Mobile Services. Благодаря этому на смартфонах Huawei могут использоваться полные аналоги всех приложений Google.







