





Серия Mate 40 была анонсирована несколько месяцев назад. В модельный ряд вошли Mate 40, 40 Pro, 40 Pro+ и 40 RS Porsche Edition. Похоже, что у Huawei в разработке находится еще один смартфон, который выйдет под названием Mate 40E.Новое устройство с номером OCE-AN00 было обнаружено в базе данных Wireless Power Consortium (WPC). Модель была зарегистрирована 9 декабря, а на приложенных изображениях показан смартфон, который очень похож на стандартную версию Mate 40.Неанонсированный гаджет оснащен изогнутым дисплеем с отверстием в верхнем левом углу под фронтальную камеру. Кнопка питания красного цвета находится на правой стороне смартфона рядом с клавишами регулировки громкости. На задней панели устройства размещен круглый модуль камеры с четырьмя сенсорами, светодиодной вспышкой и логотипом Leica. Huawei Mate 40 также оборудован разъёмом 3,5 мм, инфракрасным датчиком в верхней части, а внизу находится лоток для SIM-карты, порт USB-С и решетка динамика.В Китайском центре сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) устройство Huawei с номером OCE-AN00 уже прошло сертификацию. В базе данных указано, что размер дисплея смартфона составляет 6,5 дюймов с разрешением 2376×1080, тактовая частота процессора — 2,86 ГГц. Предполагается, что новинка получит процессор Kirin 990E 5G или Kirin 990 5G.Что касается остальных характеристик, вероятно, что новинка будет поставляться в вариантах с 6, 8 и 12 ГБ оперативной памяти, а накопитель можно будет выбрать с ёмкостью 128Б 256 и 512 ГБ. Разрешение основного датчика составит 50 МП, а дополнительных 16 и 8 МП — это, скорее всего, сверхширокоугольный объектив и телевик.Huawei Mate 40E будет поддерживать возможность расширения памяти с мощью карточек, он также получит сканер отпечатков пальца под экраном, батарею на 4100 мАч и Android 10 из коробки. О дате анонса новинки пока неизвестно. Судя по спецификациям, Mate 40E будет самой доступной моделью в серии.