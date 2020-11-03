Из-за санкций в США компания Huawei больше не может заказывать производство процессоров Kirin у компании TSMC. Ей также запрещено закупать чипы, если они были произведены с использованием американского оборудования или технологий.
Huawei ведёт переговоры с несколькими вендорами, в том числе Qualcomm, MediaTek и Samsung, но любая из этих компаний должна будет получить в Министерстве торговли США специальную лицензию на поставку компонентов китайскому производителю, иначе ей грозят огромные экономические взыскания.
По данным ITHome, руководство Huawei заранее предусмотрело неблагоприятное развитие ситуации, и компания не останется без процессоров для новых моделей смартфонов по крайней мере в ближайшие несколько месяцев. Huawei закупила у MediaTek процессоры серии Dimensity, в том числе с поддержкой сетей связи пятого поколения.
Никакого нарушения со стороны Huawei и MediaTek здесь нет, поскольку процессоры поставлялись ещё в то время, когда не действовал запрет. Таким образом Huawei удалось накопить на складах процессоры Dimensity, которые могут использоваться не только в устройствах среднего уровня, но также и во флагманских смартфонах, в том числе под брендом Honor.
На рост закупок процессоров у MediaTek указывают финансовые результаты третьего квартала 2020 года — по сравнению с аналогичным периодом прошлого год выручка и чистая прибыль компании выросли на 45% и 94% соответственно. MediaTek объяснила это повышенным спросом на однокристальная системы Dimensity по мере распространения 5G во всём мире.
Своими запретами и санкциями власти США по сути скинули Huawei с пьедестала. Смартфоны этой компании продавались лучше айфонов и до недавнего времени уступали только продукции Samsung, однако в этом году в лидеры рынка начала выбиваться другая китайская компания — Xiaomi.
В конце сентября Huawei представила смартфоны новой флагманской линейки Mate 40, и в них используется последний из чипов Kirin, который Huawei успела создать, — Kirin 9000. Судя по тестам AnTuTu, модель Mate 40 Pro набирает более 685 тысяч баллов, и это новый рекорд для бенчмарка. Причём это средний показатель, а максимальный при включенном режиме повышенной производительности превышал 720 тысяч баллов, что недостижимо для любых других Android-смартфонов, даже с 12 ГБ оперативной памяти (против 8 ГБ у Mate 40 Pro). В этом режиме смартфон Huawei показывал настоящие чудеса, однако производитель не рекомендует задействовать его без нужды, поскольку он создаёт сильную нагрузку на аккумулятор.
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