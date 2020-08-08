





Huawei еще долго будет переживать последствия санкций США. Сначала компанию лишили доступа к сервисам Google, а теперь смартфон Huawei Mate 40 может стать последним устройством с процессором HiSilicon Kirin.Президент Huawei Consumer Business Group Ричард Ю объявил на мероприятии в Китае, что Mate 40 станет концом пути для процессоров собственной марки Huawei. После 15 сентября тайваньский производитель компонентов (TSMC) не сможет использовать американские оборудование и технологии для изготовления чипов HiSilicon.На данный момент не ясно, какие процессоры Huawei будет использовать для своих будущих устройств. Вероятно, это могут быть чипы Exynos от Samsung, а также SoC от MediaTek.Ожидается, что Huawei Mate 40 представят в октябре. Он так же как и предыдущие модели смартфонов компании этого года будет лишен сервисов Google.