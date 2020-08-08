Huawei
Huawei еще долго будет переживать последствия санкций США. Сначала компанию лишили доступа к сервисам Google, а теперь смартфон Huawei Mate 40 может стать последним устройством с процессором HiSilicon Kirin.

Президент Huawei Consumer Business Group Ричард Ю объявил на мероприятии в Китае, что Mate 40 станет концом пути для процессоров собственной марки Huawei. После 15 сентября тайваньский производитель компонентов (TSMC) не сможет использовать американские оборудование и технологии для изготовления чипов HiSilicon.

На данный момент не ясно, какие процессоры Huawei будет использовать для своих будущих устройств. Вероятно, это могут быть чипы Exynos от Samsung, а также SoC от MediaTek.

Ожидается, что Huawei Mate 40 представят в октябре. Он так же как и предыдущие модели смартфонов компании этого года будет лишен сервисов Google.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

Techradar Techradar

Ссылки по теме:

Названы лидеры российского рынка смартфонов Названы лидеры российского рынка смартфонов

Huawei потеряла лидерство на российском рынке смартфонов Huawei потеряла лидерство на российском рынке смартфонов

Рассекречен дизайн следующего флагмана Huawei Рассекречен дизайн следующего флагмана Huawei