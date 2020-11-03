Компания Huawei раскрыла дату начала приёма предзаказов смартфона Mate 40 Pro на российском рынке. Это её новый флагман — последний с процессором Kirin.
По словам Huawei, дизайн Mate 40 Pro вдохновлён космической тематикой, что нашло отражение в симметрии кольцевой системы камер Space Ring. OLED-экран Horizon с диагональю 6,76 дюйма имеет закругленные на 88° грани. Частота обновления изображения — 90 Гц, а частота дискретизации касаний — 240 Гц.
Производительность достигается благодаря Kirin 9000 — первому процессору Huawei, изготовленному по техпроцессу 5 нм. Интегрированный 24-ядерный графический модуль Mali-G78 обеспечивает отображение графики в играх и приложениях, а модуль нейронных вычислений NPU с двумя большими и одним малым ядром — работу алгоритмов искусственного интеллекта.
20-мегапиксельный модуль с ультраширокоугольным кинообъективом (угол охвата 100°, f/1.8) использует средства коррекции искажений, что позволяет снимать пейзажи. 12-Мп модуль с перископическим телеобъективом предлагает 10-кратный гибридный и 50-кратный цифровой зум и оснащён системой оптической стабилизации.
Фронтальная 13-Мп камера снабжена датчиком движения и интеллектуальными функциями, включая адаптивный режим широкоугольной съёмки, управление жестами и коррекцию искажений лица. Кроме того, селфи-камера способна снимать видео в формате 4К и поддерживает функцию замедленной видеосъёмки.
В Mate 40 Pro используется Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 11.0 и сервисами Huawei. Сервисов Google на этом смартфоне нет.
Huawei Mate 40 Pro оснащён аккумулятором ёмкостью 4400 мАч. Смартфон поддерживает зарядку от проводных устройств Huawei SuperCharge мощностью 66 Вт и беспроводных мощностью 50 Вт.
Huawei Mate 40 Pro поступит на российский рынок в цвете "мистический серебристый". Он станет доступен предзаказа с 10 по 19 ноября 2020 года. Когда он появится в продаже в официальном интернет-магазине Huawei и в магазинах партнеров, пока неизвестно. Розничная цена смартфона в конфигурации 8 ГБ + 256 ГБ составит 89 999 рублей.
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А дорогой все равно айфон.