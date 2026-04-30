HUAWEI Mate 80 Pro прошёл суровое испытание в открытом море вместе с капитаном яхты

Капитан яхты «Силы Ветра» провёл серию экстремальных испытаний нового флагманского смартфона HUAWEI Mate 80 Pro в реальных морских условиях у побережья Фетхие в Средиземном море. Устройство успешно прошло пять этапов проверки: устойчивость к влаге, ударопрочность, стойкость к солёной среде, качество съёмки и автономность.

В ходе заплыва смартфон использовался для навигации, постоянно находился под воздействием брызг, падал на палубу во время смены парусов и подвергался действию солёного морского воздуха. Несмотря на суровые условия, устройство вернулось на сушу невредимым — без единой царапины.В тесте влагозащиты смартфон продолжал стабильно работать даже в моменты, когда лодка зарывалась носом в волну и капитана окатывало брызгами. При случайном падении на палубу на экране не появилось ни трещин, ни царапин, а корпус сохранил целостность благодаря стеклу Kunlun Glass 2-го поколения, которое в 20 раз прочнее обычного, и задней панели из ударопрочного эковолокна. Устройство также подтвердило высокую стойкость к агрессивной среде благодаря уровню пыле- и влагозащиты IP68/IP69 — оно осталось полностью работоспособным без признаков коррозии.Капитан сфотографировал едва заметный навигационный знак на горизонте, используя 48-мегапиксельный телемакрообъектив с четырёхкратным оптическим зумом, а также запечатлел детали на верхушке мачты и алые оттенки закатного неба с реалистичной цветопередачей, что стало возможным благодаря системе камер XMAGE 2-го поколения с повышенной на 43% точностью передачи цветов и увеличенным на 96% захватом света.В конце активного дня навигации, фотосъёмки и звонков смартфон сохранил 22% заряда, чего хватило для дистанционного бронирования места у причала на ночную стоянку, а встроенная 80-ваттная беспроводная зарядка оперативно восстановила энергию за 30 минут.HUAWEI Mate 80 Pro уже доступен в России в трёх цветах — чёрном, зелёном и золотом — по цене от 84 990 до 99 999 рублей за конфигурацию 16 + 512 ГБ. Продажи стартовали в апреле 2026 года, также доступно специальное предложение: до 18 мая 2026 года включительно покупатели получают бесплатно 2 года сервиса HUAWEI Care+.