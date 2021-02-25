





Компания Huawei выпустила в продажу складной смартфон Mate X2 со складным экраном. Он был моментально раскуплен спекулянтами, которые сейчас перепродают его с двойной наценкой.Huawei Mate X2 продавался в Китае по цене 17 999 и 18 999 юаней в версиях с накопителем 256 и 512 ГБ. В пересчёте на российскую валюту получается около 207 000 и 218 500 рублей. У спекулянтов цены примерно в два раза выше, то есть за смартфон придётся отдать от 400 до 450 тысяч рублей в зависимости от объёма памяти.Ситуация с первым поколением Mate X была примерно такой же. Huawei выпустила в продажу ограниченное количество устройств, а спрос на новинку в Китае был очень большим, чем воспользовались перекупщики.К тому моменту, когда Huawei Mate X2 появится на международном рынке, включая Россию, дефицит будет устранён, поэтому вряд ли смартфон будет продаваться по спекуляционной цене. Кроме того, в России не столь велик спрос на устройства такого форм-фактора (тем более с учётом высокой цены), поэтому новинку можно будет приобрести без проблем.В Mate X2 установлен 8-ядерный процессор Kirin 9000 со встроенным модемом 5G и графическим ускорителем Mali-G78, 8 ГБ оперативной памяти, накопитель 256 или 512 ГБ и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой 55-ваттной зарядки через порт USB Type-C. Фронтальная камера 16-мегапиксельная с дополнительным датчиком для ускорения и улучшения фокусировки. В основной камере задействованы четыре датчика: 50-мегапиксельный модуль с оптической стабилизацией, 16-мегапиксельный модуль с ультраширокоугольной оптикой (f/2,2), 12-мегапиксельный телефомодуль с 3-кратным зумом и оптической стабилизацией, 8-мегапиксельный модуль с 10-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией.