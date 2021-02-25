Компания Huawei выпустила в продажу складной смартфон Mate X2 со складным экраном. Он был моментально раскуплен спекулянтами, которые сейчас перепродают его с двойной наценкой.
Huawei Mate X2 продавался в Китае по цене 17 999 и 18 999 юаней в версиях с накопителем 256 и 512 ГБ. В пересчёте на российскую валюту получается около 207 000 и 218 500 рублей. У спекулянтов цены примерно в два раза выше, то есть за смартфон придётся отдать от 400 до 450 тысяч рублей в зависимости от объёма памяти.
Ситуация с первым поколением Mate X была примерно такой же. Huawei выпустила в продажу ограниченное количество устройств, а спрос на новинку в Китае был очень большим, чем воспользовались перекупщики.
К тому моменту, когда Huawei Mate X2 появится на международном рынке, включая Россию, дефицит будет устранён, поэтому вряд ли смартфон будет продаваться по спекуляционной цене. Кроме того, в России не столь велик спрос на устройства такого форм-фактора (тем более с учётом высокой цены), поэтому новинку можно будет приобрести без проблем.
В Mate X2 установлен 8-ядерный процессор Kirin 9000 со встроенным модемом 5G и графическим ускорителем Mali-G78, 8 ГБ оперативной памяти, накопитель 256 или 512 ГБ и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой 55-ваттной зарядки через порт USB Type-C. Фронтальная камера 16-мегапиксельная с дополнительным датчиком для ускорения и улучшения фокусировки. В основной камере задействованы четыре датчика: 50-мегапиксельный модуль с оптической стабилизацией, 16-мегапиксельный модуль с ультраширокоугольной оптикой (f/2,2), 12-мегапиксельный телефомодуль с 3-кратным зумом и оптической стабилизацией, 8-мегапиксельный модуль с 10-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией.
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