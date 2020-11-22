Компания Huawei с недавних пор не может заказывать производство процессоров Kirin, а собственных мощностей для сборки таких чипов у неё нет. Она планирует закупать однокристальные системы у MediaTek и Qualcomm, причём с последней компанией уже достигнуты договорённости о поставках Snapdragon 720G, Snapdragon 665, Snapdragon 662 и Snapdragon 460.
По данным одного из инсайдеров в Китае, у Huawei уже создан смартфон с процессором Qualcomm, причём для пробы пера выбран чип начальной категории — Snapdragon 460. Изображений этого устройства пока нет, зато известно, какими характеристиками он обладает и по какой цене Huawei будет продавать его на внутреннем рынке.
Новинка Huawei на базе Snapdragon 460 будет называться Chanxiang 20e. Вероятно, это название будет использоваться только в Китае, а для международного рынка выберут более благозвучное имя. Известно, что у этого смартфона будет экран с разрешением HD, накопитель объёмом 128 гигабайт, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с 10-ваттной зарядкой и пластиковый корпус. Версия с 4 ГБ оперативной памяти будет продаваться в Китае за 1199 юаней, а вариант с 6 ГБ ОЗУ оценен в 1399 юаней. В пересчёте на российскую валюту получается 13 900 и 16 200 рублей, что довольно дорого для аппарата со столь слабым процессором.
Qualcomm получила лицензию на поставку Huawei процессоров без модемов 5G, что автоматически отсекло все чипы для флагманских смартфонов. Впрочем, учитывая объёмы продаж Huawei, Qualcomm вполне может создать специальные версии топовых процессоров без поддержки сетей связи пятого поколения. Другое дело, что смартфоны, лишённые возможности работать с 5G в скором времени будут считаться неполноценными, а следовательно спрос на них будет низким.
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