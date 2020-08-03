В скором времени компания Huawei анонсирует выпуск обновлённой версии оболочки для смартфонов, а также крупное обновление своих сервисов для мобильных устройств. С 10 по 12 сентября будет проводиться Huawei Developer Conference — именно на этом мероприятии состоятся долгожданные анонсы.
На конференции Huawei также будут представлены новые инструменты для разработчиков приложений и игр. При этом компания сообщила, что анонса операционной системы HarmonyOS 2.0 там не состоится. Из этого можно сделать вывод, что Huawei вполне устраивает Android даже без сервисов Google, и она намерена продолжить выпуск Android-смартфонов со своими собственными сервисами вместо гугловских.
Несколькими днями ранее Huawei анонсировала платформу Huawei AR Engine, которая представляет из себя аналог ARCore от Google. С её помощью разработчики смогут создавать приложения и игры с поддержкой дополненной реальности. Компания также планирует выпустить для разработчиков Huawei Computer Graphics Kit — это набор софта, предназначенный для адаптации высокопроизводительной графики под особенности работы процессоров Kirin. Ожидается выпуск нескольких других инструментов, в том числе Audio Kit, Image Kit, Video Kit и Accelerate Kit.
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