Программное обеспечение

Итог

Памяти компания тоже не пожалела. Смартфон продается в единственной комплектации 8+128 ГБ. 8 ГБ ОЗУ — хороший объем с запасом для Android-смартфона, чтобы комфортно им пользоваться. Это позволяет одновременно запускать два ресурсоемкий приложения, например, игру и браузер. 128 ГБ накопителя — допустимый минимум.Еще одна особенность нового смартфона Huawei — быстрая зарядка SuperCharge 66 Вт. Батарея смартфона полностью заряжается за 38 минут, а чтобы зарядить смартфон на 60%, достаточно всего 18 минут. Мне нравится, что с этим смартфоном я могу не беспокоиться о том, поставил ли я заряжаться смартфон на ночь или нет. 10 минут у провода, и аккумулятор восполнил энергию примерно на 50%.Емкость аккумулятора — 4300 мАч. Скромно для экрана 6,57 дюйма, и тем не менее, заряда хватает на полтора дня умеренного пользования (соцсети, мессенджеры, браузер, музыка). Энергосберегающие алгоритмы обеспечивают длительное время работы.Смартфон работает на Android с оболочкой EMUI. По внешнему виду и функциональность у EMUI и фирменная HarmonyOS максимально схожи. Huawei перешла с EMUI на базе Android на HarmonyOS, но иконки и дизайн-код интерфейса те же.А вообще они обе похожи на iOS. Прежде всего, переработанной шторкой. Центр уведомлений и контрольная панель теперь разделены: свайп в левой части экрана вытягивает первое, в правой — второе.По умолчанию, загрузка данных со сторонних источников в HarmonyOS разрешена, на Android чтобы скачать APK-файл, нужно разрешить это действие в настройках. Видимо, Huawei понимает, что пока без APK на ее смартфонах никак.Huawei Nova 9 — самый интересный смартфон в ценовом уровне 35-45 тысяч рублей. Компания незначительно обновила комплектующие в том же корпусе, что и у Nova, оставив процессор прежним. И несмотря на минорное обновление с точки зрения дизайна и даже железа, устройство удивляет.Камеры мне однозначно понравились. Оригинально, функционально, удобно, универсально. Ночные снимки эффектные, режимы видеосъемки нравятся, фронталка интересная. Если вы ищете фотофлагман до 40 000 рублей, это он.Производительность, экран, автономность — по этим параметрам смартфон тоже держит уровень и оказывается как минимум не хуже конкурентов. Омрачает отсутствие сервисов Google, в остальном Huawei напомнила, почему за последние четыре года по качеству флагманов и предфлагманов она встала в один ряд с Apple и Samsung.