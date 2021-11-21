Huawei выпустила Nova 9.
Еще летом мы тестировали Nova 8 и остались довольны. Это предфлагман в приятном корпусе с качественным экраном и неплохой камерой. Спустя два месяца компания представляет еще один смартфон линейки с тем же позиционированием, той же ценой и в том же корпусе.
При этом, одинаковые они лишь на первый взгляд. Если углубиться, то можно увидеть, как компания точечно улучшила предыдущее поколение и выпустила почти бескомпромиссный смартфон из ценовой категории 35-45 тысяч рублей. Рассказываем, что она для этого сделала.
Камера
Huawei Nova 9 оснащен квадрокамерой 50+8+2+2 МП. Это основной модуль, ультраширокоугольный, макро и датчик глубины для портретных фото соответственно. Производитель называет камеру Ultra Vision и акцентирует внимание на съемке при недостаточной освещенности. Разберемся, чего в ней уникального.
Камера отличается повышенной светочувствительностью. Цветовая гамма пикселей матрицы — RYYB, а не RGB. Здесь вместо зеленого пикселя желтый, благодаря этому камера пропускает на 40% больше света. За счет этого снимки в темноте освещены лучше.
И тем не менее, снимать лучше в ночном режиме. На длинной выдержке камера лучше работает с источниками света, обратите внимание на фонари, фары машин и вывески. Кроме того, здесь он крайне удобный. В моем случае смартфон приходилось держать статично не больше двух секунд, в отличие от большинства смартфонов, которые необходимо пять-семь секунд. Опять же, спасибо цветовой гамме пикселей RYYB. Кстати, такая же технология применялась у Huawei P30, там я тоже выделил ночную съемку, это был один из моих первых обзоров.
Разрешение фронтальной позволяет снимать фото и видео в 4К, производитель говорит, что это понравится блогерам. Впрочем, я не вижу смысла снимать видео с фронтальной камеры выше чем в Full HD. В Instagram максимальное разрешение — всего лишь 720p, а на YouTube ролики в 4К долго загружаются.
Есть ночной режим. Только в нем камера не программно осветляет затемненные области снимка, а аппаратно подсвечивает объект на переднем плане. Для селфи достаточно, тут важно четко отобразить лишь владельца смартфона.
Из фишек — одновременная съемка с видео с основной и фронтальной камер. Например, в путешествии вы снимаете достопримечательности или пейзаж. В одном окне виден предмет съемки, во втором ваши эмоции. Кроме того, можно снимать на один модуль и переключаться прямо во время съемки.
Приложение камеры тоже стало лучше. В частности, ползунок зума переехал с боковой стороны в область над кнопкой спуска затвора. Наконец, главная моя проблема решена. Я кайфовал с камер Huawei, но необходимость подключать вторую руку для регулировки увеличения и переключения модулей меня бесила. Теперь камерой удобно управлять одной рукой.
Камера Nova 9 приятно удивила. Еще в конце августа я тестировал Huawei Nova 8, и камера прямо говоря не впечатлила. Качество норм, но она обычная, а мы привыкли, что Huawei держит планку качества камеры в индустрии смартфонов. Nova 9 впечатлила ночной съемкой и видеорежимами.
Экран
Частота обновления — 120 Гц, это второе по величине значение после 144 Гц. Картинка получается приятной — она становится более плавной на фоне 60 или 90 Гц, откатываться назад после чего не хочется.
Дисплей охватывает 100% палитры DCI-P3, это значит, что он отображает 1,07 млрд цветов, поддерживается HRD 10. Это значит, что цвета будут естественными, а картинка объемной. Для потребления контента идеально.
Цвета по умолчанию теплые, впрочем, их можно настроить под себя, отрегулировав температуру и насыщенность. Меня устраивали его стандартные настройки, поэтому цвета у меня остались теплыми и насыщенными.
Диагональ — 6,57 дюйма. Это оптимальное значение для 2021 года — можно с комфортом потреблять любой вид контента — видео или текст, места хватит.
Экран изогнут, и это самое спорное решение с точки зрения эргономики. Бренды один за другим отказываются от этого дизайнерского элемента — от Xiaomi до OnePlus. Кажется, тренд на изогнутый экран был еще в 2017 году с выходом Samsung Galaxy S8.
В 2021 году бренды понимают, что это украшательство, не дающее смартфону преимуществ и негативно влияющее на эргономичность. Huawei при этом по-прежнему его применяет. Тем не менее, искажений цветопередачи по краям экрана нет, что говорит о качестве дисплея.
Производительность
Железо не изменилось относительно Nova 8. Смартфон оснащен процессором Snapdragon 778G, это предфлагманский чип, и тем не менее, он запускает игры и приложения без ограничений — любые и на максимальных настройках.
Мне понравилась выносливость железа. Я запустил PUBG Mobile и играл примерно полтора часа (три раунда королевской битвы). За это время корпус даже не нагрелся. Хотя я стабильно играю в мобильные игры, как правило, корпус нагревается, даже если дело не доходит до троттлинга.
Памяти компания тоже не пожалела. Смартфон продается в единственной комплектации 8+128 ГБ. 8 ГБ ОЗУ — хороший объем с запасом для Android-смартфона, чтобы комфортно им пользоваться. Это позволяет одновременно запускать два ресурсоемкий приложения, например, игру и браузер. 128 ГБ накопителя — допустимый минимум.
Еще одна особенность нового смартфона Huawei — быстрая зарядка SuperCharge 66 Вт. Батарея смартфона полностью заряжается за 38 минут, а чтобы зарядить смартфон на 60%, достаточно всего 18 минут. Мне нравится, что с этим смартфоном я могу не беспокоиться о том, поставил ли я заряжаться смартфон на ночь или нет. 10 минут у провода, и аккумулятор восполнил энергию примерно на 50%.
Емкость аккумулятора — 4300 мАч. Скромно для экрана 6,57 дюйма, и тем не менее, заряда хватает на полтора дня умеренного пользования (соцсети, мессенджеры, браузер, музыка). Энергосберегающие алгоритмы обеспечивают длительное время работы.
Программное обеспечение
Смартфон работает на Android с оболочкой EMUI. По внешнему виду и функциональность у EMUI и фирменная HarmonyOS максимально схожи. Huawei перешла с EMUI на базе Android на HarmonyOS, но иконки и дизайн-код интерфейса те же.
А вообще они обе похожи на iOS. Прежде всего, переработанной шторкой. Центр уведомлений и контрольная панель теперь разделены: свайп в левой части экрана вытягивает первое, в правой — второе.
По умолчанию, загрузка данных со сторонних источников в HarmonyOS разрешена, на Android чтобы скачать APK-файл, нужно разрешить это действие в настройках. Видимо, Huawei понимает, что пока без APK на ее смартфонах никак.
Итог
Huawei Nova 9 — самый интересный смартфон в ценовом уровне 35-45 тысяч рублей. Компания незначительно обновила комплектующие в том же корпусе, что и у Nova, оставив процессор прежним. И несмотря на минорное обновление с точки зрения дизайна и даже железа, устройство удивляет.
Камеры мне однозначно понравились. Оригинально, функционально, удобно, универсально. Ночные снимки эффектные, режимы видеосъемки нравятся, фронталка интересная. Если вы ищете фотофлагман до 40 000 рублей, это он.
Производительность, экран, автономность — по этим параметрам смартфон тоже держит уровень и оказывается как минимум не хуже конкурентов. Омрачает отсутствие сервисов Google, в остальном Huawei напомнила, почему за последние четыре года по качеству флагманов и предфлагманов она встала в один ряд с Apple и Samsung.
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Думаю, это как раз тот случай, про который сказал поэт: «…и чувства добрые я лирой пробуждал».