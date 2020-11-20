Компания Huawei выпустила релизную версию обновления EMUI 11 для нескольких моделей устройств, которые выпускаются под её основным брендом, а также MagicUI 4.0 для двух линеек Honor. В общей сложности обновлены девять смартфонов и один планшет. Сейчас эти апдейты доступны в Китае, а скоро появятся в других странах, в том числе России.
Смартфоны, получающие обновление:
- Huawei nova 7 5G
- Huawei nova 7 Pro 5G
- Huawei nova 6
- Huawei nova 6 5G
- Huawei MediaPad 10.8
- Honor 30
- Honor 30 Pro
- Honor 30 Pro+
- Honor V30
- Honor V30 Pro
Huawei также назвала смартфоны, которые были выпущены относительно давно и больше никогда не обновятся. Они не перейдут на EMUI 10.1 и MagicUI 3.1, не говоря уже о более свежих версиях прошивки.
- Huawei Y9 Prime 2019
- Honor 9X
- Honor 9X Pro
- Huawei P Smart 2019
- Huawei P Smart+ 2019
- Huawei P30 Lite
- Huawei nova 4
- Huawei nova 4e
- Huawei nova Lite 3
- Huawei P20
- Huawei P20 Pro
- Huawei Mate 10
- Huawei Mate 10 Pro
- Huawei Mate 20 Lite
- Honor 10 Lite
- Honor 10
- Honor 8X
- Honor View 10
- Honor 20 Lite
- Honor 20i
Первые три модели из этого списка пока под вопросом, то есть Huawei всё же может их обновить, а остальные точно никогда не обновятся, по крайней мере официально без участия энтузиастов.
Ранее представители Huawei говорили, что все смартфоны, которым будут доступны EMUI 11 и MagicUI 4.0, можно будете перевести на собственную операционную систему компании — HarmonyOS. Бета-версия HarmonyOS выйдет в декабре, а релиз стабильной сборки запланирован на начало 2021 года.
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А то что это за дела?! Модель 2019 года и всё, прошлый век 🤷🏻♂️🤷🏻♂️🤷🏻♂️
А денег то они тоже стоили нормальных, а владельцев просто кинули …