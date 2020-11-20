EMUI 11

Компания Huawei выпустила релизную версию обновления EMUI 11 для нескольких моделей устройств, которые выпускаются под её основным брендом, а также MagicUI 4.0 для двух линеек Honor. В общей сложности обновлены девять смартфонов и один планшет. Сейчас эти апдейты доступны в Китае, а скоро появятся в других странах, в том числе России.

Смартфоны, получающие обновление:

  • Huawei nova 7 5G
  • Huawei nova 7 Pro 5G
  • Huawei nova 6
  • Huawei nova 6 5G
  • Huawei MediaPad 10.8
  • Honor 30
  • Honor 30 Pro
  • Honor 30 Pro+
  • Honor V30
  • Honor V30 Pro

Huawei также назвала смартфоны, которые были выпущены относительно давно и больше никогда не обновятся. Они не перейдут на EMUI 10.1 и MagicUI 3.1, не говоря уже о более свежих версиях прошивки.

  • Huawei Y9 Prime 2019
  • Honor 9X
  • Honor 9X Pro
  • Huawei P Smart 2019
  • Huawei P Smart+ 2019
  • Huawei P30 Lite
  • Huawei nova 4
  • Huawei nova 4e
  • Huawei nova Lite 3
  • Huawei P20
  • Huawei P20 Pro
  • Huawei Mate 10
  • Huawei Mate 10 Pro
  • Huawei Mate 20 Lite
  • Honor 10 Lite
  • Honor 10
  • Honor 8X
  • Honor View 10
  • Honor 20 Lite
  • Honor 20i

Первые три модели из этого списка пока под вопросом, то есть Huawei всё же может их обновить, а остальные точно никогда не обновятся, по крайней мере официально без участия энтузиастов.

Ранее представители Huawei говорили, что все смартфоны, которым будут доступны EMUI 11 и MagicUI 4.0, можно будете перевести на собственную операционную систему компании — HarmonyOS. Бета-версия HarmonyOS выйдет в декабре, а релиз стабильной сборки запланирован на начало 2021 года.


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