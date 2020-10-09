8 октября аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что Huawei с большой вероятностью продаст свой бренд Honor, чтобы отделить его от основного бизнеса и спасти от санкций в США. Отчасти это было бы похоже на то, как ByteDance продаёт TikTok в США американской компании, чтобы избежать блокировки сервиса.
Компания Huawei опровергла предположения Минг-Чи Куо. По словам её представителя, бренд Honor не будет продан и останется у Huawei.
Сайт ITHome, опубликовавший заявление Минг-Чи Куо, удалил эту статью, а сотрудники Huawei выискивают в соцсети Weibo публикации на её основе и оставляют комментарии о том, что Honor остаётся под крылом Huawei.
Логика, которую высказывал Минг-Чи Куо, вполне понятна. Бренд Honor очень успешен, но его развитию мешает связь с Huawei. С весны 2019 года Huawei находится в США под санкциями из-за обвинений в шпионаже за пользователями в пользу китайского правительства.
Huawei запрещено сотрудничать с американскими компаниями и организациями в других странах, использующими компоненты и технологии из США. В результате этого запрета Huawei, например, не может лицензировать Android с сервисами Google. Компании приходится устанавливать на смартфоны Android с собственными сервисами, а в конце этого года на смартфонах Huawei и Honor появится собственная операционная система Huawei — HarmonyOS.
Продажа Honor позволила выделить этот бренд в отдельный бизнес, к которому у властей США не будет претензий. Смартфоны Honor могли бы производиться из американских компонентов, и на них был бы установлен Android с сервисами Google.
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