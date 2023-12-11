HUAWEI планирует сотрудничать с Mercedes и Audi

Артем
artusrtuysty копия.pngqe5uyq54uy.png

Технологический гигант предложил партнерство ведущим автомобильным компаниям. Цель — совместное создание "умных"автомобилей и укрепление отношений за пределами китайского рынка. Об этом сообщает новостной портал Reuters.

По сообщениям источника, HUAWEI уже обратились к немецкому автоконцерну с долевым предложением в размере 3-5%. Пока Mercedes не проявил большого интереса к инициативе, и предпочитает снабжать автомобили собственным ПО.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Сообщается что HUAWEI и Audi обсуждают совместную разработку автономного вождения для китайских моделей автомобилей, которые ожидаются в продаже к 2025 году. 

Как отреагировала Audi на планы по сотрудничеству пока неизвестно. Mercedes воздержался от комментариев, а HUAWEI и Volkswagen на данный момент не ответили на запросы журналистов.

Усиленный поиск партнерских соглашений стал результатом санкций со стороны США в 2019 году. Таким образом HUAWEI разрабатывает стратегию по защите бизнеса от дальнейших геополитических рисков. Кроме того, компания планирует создать подразделение Intelligent Automotive Solution (IAS), которое займется разработкой ПО для электромобилей.
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Reuters
Cсылки по теме:
Представлен доступный HUAWEI Enjoy 70 — монстр автономности с большим экраном
Вскрыта важнейшая подробность о замене Android от Huawei
Смартфон Huawei спас владельца от пули и погиб сам
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Замечен первый неприятный минус iPhone 15 Pro
Xiaomi выпустила светильник за 30 тысяч рублей. Дорого, но сложно не захотеть его
Xiaomi выпустила очень необычную ручку для конспектов. Стоит как смартфон, но она действительно очень умная
Новый USB-кабель Apple рассмотрели со всех сторон под рентгеном. Теперь понятно, почему он такой дорогой

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+810
Dmitriy
Ну Хуавей может много чего и кому предлагать. Санкции с них только не сняли, так что...
час назад в 20:56
#
+4341
Gabriel
Собственно HUAWEI и так уже сам выпускает автомобили под брендом AITO. И активно разрабатывает для них автопилот и сотрудничество предлагает в основном в этом направлении.
Качество весьма достойное.
49 минут назад
#
Купить рекламу