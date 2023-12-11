HUAWEI планирует сотрудничать с Mercedes и Audi

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Технологический гигант предложил партнерство ведущим автомобильным компаниям. Цель — совместное создание "умных"автомобилей и укрепление отношений за пределами китайского рынка. Об этом сообщает новостной портал Reuters.По сообщениям источника, HUAWEI уже обратились к немецкому автоконцерну с долевым предложением в размере 3-5%. Пока Mercedes не проявил большого интереса к инициативе, и предпочитает снабжать автомобили собственным ПО.Сообщается что HUAWEI и Audi обсуждают совместную разработку автономного вождения для китайских моделей автомобилей, которые ожидаются в продаже к 2025 году.Как отреагировала Audi на планы по сотрудничеству пока неизвестно. Mercedes воздержался от комментариев, а HUAWEI и Volkswagen на данный момент не ответили на запросы журналистов.Усиленный поиск партнерских соглашений стал результатом санкций со стороны США в 2019 году. Таким образом HUAWEI разрабатывает стратегию по защите бизнеса от дальнейших геополитических рисков. Кроме того, компания планирует создать подразделение Intelligent Automotive Solution (IAS), которое займется разработкой ПО для электромобилей.