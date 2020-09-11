Компания Huawei запатентовала смартфон, дизайн которого очень схож с Xiaomi Mi Mix Alpha. Экран занимает всю лицевую часть, а также огибает один из краёв и размещён на большей части задней панели.
Xiaomi создала прототип подобного устройства прошлым летом и планировала выпустить его в широкую продажу в декабре 2019 года. Вместо этого массовое производство Mi Mix Alpha было отменено, единичные экземпляры устройства продаются на AliExpress по цене более 700 тысяч рублей (или около миллиона рублей с учётом таможенной пошлины).
В Национальном управление интеллектуальной собственности Китая зарегистрирован патент Huawei, в котором приводится описание дизайна инновационного смартфона. На основе этой информации сайт Let’s Go Digital создал реалистичный рендер, показывающий, как это устройство может выглядеть.
Неизвестно, дойдёт ли этот концепт до стадии разработки и производства, но если Huawei сможет решить проблемы, с которыми столкнулась Huawei (прежде всего высокая себестоимость смартфона из-за большого процента брака), то у этой компании получится реализовать то, что не смог один из её главных конкурентов. На рынке может появиться действительно инновационный смартфон с привлекательным дизайном и необычными возможностями.
Правда, компании придётся придумать сценарии использования дополнительной части экрана, ведь пользователь в любом случае может видеть изображение либо спереди, либо сзади. Одно из возможных решений — использование гибкой матрицы и складной конструкции, которая позволит разворачивать экран полностью.
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А вот это для чего?