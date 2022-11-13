Huawei VR

Huawei представила доступные очки дополненной реальности. Что они предлагают за такую сумму?

Денис
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Huawei представила урезанные очки дополненной реальности Vision Glass. Новинку показали на выставке 2022 World VR Conference. 

Huawei Vison Glass – это не самостоятельные очки, а устройство-компаньон. В нем нет ни памяти, ни собственного процессора, поэтому очки не могут работать самостоятельно, как привычные гарнитуры VR/AR, а с подключением к смартфону.

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Vision Glass оснащены двумя экранами OLED с разрешением 1920 х 1080 пикселей, диагональ — 120 дюймов. Максимальная яркость — 480 кд/кв.м, экран охватывает 90% цветового пространства DCI-P3.

Цена устройства неизвестна. Однако понятно, что с таким набором возможностей оно будет стоить доступнее классических очков дополненной / виртуальной реальности. Напомним, Sony PlayStation VR стоит $299. 

Ранее Sony представила гарнитуру дополненной реальности PS VR2. Недавно стало известно о начинке устройства — оно работает на процессоре MediaTek, хотя в первом поколении стоит чип Snapdragon от Qualcomm. 
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Комментарии

+4035
Gabriel
Будем посмотреть.
2 часа назад в 23:06
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