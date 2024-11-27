Huawei представила флагманские FreeBuds Pro 4 с глубоким «шумодавом»

На минувшей презентации Huawei представила беспроводные наушники FreeBuds Pro 4 с активным шумоподавлением и премиальным дизайном.
Среди уникальных звуковых режимов FreeBuds Pro 4, заявлен эффект присутствия в концертном зале. Также наушники умеют воспроизводить треки с пространственным аудио в родном приложении Huawei Music и в сторонних сервисах. Технология глубокого шумоподавления уровня 100 дБ оградит от посторонних звуков даже в самой шумной обстановке.
Устройство дополнят два варианта амбушюр: классические силиконовые и с эффектом памяти. По заявлениям бренда, время работы от одного заряда составит 33 часа вместе с кейсом.
FreeBuds Pro 4 доступны в трех цветах: чёрном, белом и салатовом с золотистой окантовкой.
Новинка поступит в продажу 4 декабря по цене 1 499 юаней (≈22 200 рублей).