Huawei представила флагманские FreeBuds Pro 4 с глубоким «шумодавом»





На минувшей презентации Huawei представила беспроводные наушники FreeBuds Pro 4 с активным шумоподавлением и премиальным дизайном. На минувшей презентации Huawei представила беспроводные наушники FreeBuds Pro 4 с активным шумоподавлением и премиальным дизайном. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В основе устройства лежит чипсет Kirin A2, который поддерживает технологию сверхбыстрой передачи данных с пропускной способностью до 2,3 Мбит/с. Наушники выдают высокую детализацию, благодаря частоте дискретизации до 48 кГц в 24 бита.Среди уникальных звуковых режимов FreeBuds Pro 4, заявлен эффект присутствия в концертном зале. Также наушники умеют воспроизводить треки с пространственным аудио в родном приложении Huawei Music и в сторонних сервисах. Технология глубокого шумоподавления уровня 100 дБ оградит от посторонних звуков даже в самой шумной обстановке.Устройство дополнят два варианта амбушюр: классические силиконовые и с эффектом памяти. По заявлениям бренда, время работы от одного заряда составит 33 часа вместе с кейсом.FreeBuds Pro 4 доступны в трех цветах: чёрном, белом и салатовом с золотистой окантовкой.Новинка поступит в продажу 4 декабря по цене 1 499 юаней (≈22 200 рублей).