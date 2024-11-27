Huawei представила флагманские FreeBuds Pro 4 с глубоким «шумодавом»

Артем


На минувшей презентации Huawei представила беспроводные наушники FreeBuds Pro 4 с активным шумоподавлением и премиальным дизайном.

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В основе устройства лежит чипсет Kirin A2, который поддерживает технологию сверхбыстрой передачи данных с пропускной способностью до 2,3 Мбит/с. Наушники выдают высокую детализацию, благодаря частоте дискретизации до 48 кГц в 24 бита. 



Среди уникальных звуковых режимов FreeBuds Pro 4, заявлен эффект присутствия в концертном зале. Также наушники умеют воспроизводить треки с пространственным аудио в родном приложении Huawei Music и в сторонних сервисах. Технология глубокого шумоподавления уровня 100 дБ оградит от посторонних звуков даже в самой шумной обстановке.

Устройство дополнят два варианта амбушюр: классические силиконовые и с эффектом памяти. По заявлениям бренда, время работы от одного заряда составит 33 часа вместе с кейсом.



FreeBuds Pro 4 доступны в трех цветах: чёрном, белом и салатовом с золотистой окантовкой.

Новинка поступит в продажу 4 декабря по цене 1 499 юаней (≈22 200 рублей).
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Источник:
Gizmochina
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