Чтобы посмотреть фильм, необходимо открыть панель управления и перетащить значок умного экрана на значок телефона, и фильм появится на большом экране; Допустим, вы разговариваете по видеосвязи. Чтобы перенести собеседника с экрана телефона на телевизор, достаточно выбрать ТВ в панели управления. Приложение моментально откроется на другом устройстве; Усовершенствован Huawei Share. Разработчики осмыслили возможность вывода экрана смартфона на дисплей компьютера. Выберите на смартфоне нужный файл и перенесите его в интерфейс компьютера, и система перебросит его на другое устройство.

Планшет получил OLED-экран с диагональю 12,6 дюйма, разрешением 2560 × 1600 пикселей и максимальной яркостью 400 нит. Рамки тончайшие — дисплей занимает 90% площади передней поверхности. Охват цветового пространства DCI-P3 составляет 100%.





Основная камера двойная, разрешение составляет 13+8 МП, также добавлен датчик глубины. Процессор — флагманский Kirin 9000E, такой же должна получить серия смартфонов P50.

Huawei представила собственную операционную систему HarmonyOS. Она предлагает стильный дизайн, переосмысленную экосистему с удобным взаимодействием между устройствами и новые сценарии применения устройств. Мы изучили презентацию и материалы компании. Рассказываем, что может конкурент Android.Внешне HarmonyOS скорее похожа на iOS, чем на Android. Пункт управления с полупрозрачными панелями и круглыми иконками, виджеты со скругленными краями.Под нее специально разработан шрифт HarmonyOS Sans и естественные гравитационные анимации. Так, программное обеспечение получает единый стиль во всех приложениях и на всех устройствах.HarmonyOS 2 работает значительно плавнее, чем EMUI. По словам компании, телефон на новой операционной системе поддерживает скорость чтения/записи на уровне нового смартфона даже через 36 месяцев работы.Теперь к функциональности. В HarmonyOS оптимизирован начальный экран: если провести вверх по приложениям, можно создавать служебные виджеты, в которых будут отображаться сведения или услуги в режиме реального времени без необходимости запуска самого приложения.С HarmonyOS работать на нескольких устройствах одновременно так же просто, как на одном.Панель управления переработана. Теперь она поддерживает подключения с помощью функции перетаскивания и интеграции, что позволяет пользователям свободно подключать нужные устройства в зависимости от конкретных сценариев.Новый центр управления HarmonyOS позволяет использовать приложения на разных устройствах без установки на каждое из них. Так, все возможности будут доступны вам в любое время и в любом месте. Просматривать задачи можно на всех продуктах системы «Суперустройство», входящих в нее.Смартфоны, часы и планшеты на Harmony взаимодействуют с ноутбуками Huawei на Windows. В операционную систему от Microsoft интегрирован плагин HarmonyOS.Вот представленные сценарии применения возможности:Усовершенствован умный дом. Теперь его устройства можно подключать к телефону одним касанием: коснитесь телефоном к духовке Midea, поддерживающей HarmonyOS Connect и выберите рецепт. Два действия с помощью смартфона, и она начинает готовить. Холодильники Haier автоматически подстроят температуру под тип хранимых продуктов, просто укажите его с помощью смартфона в приложении.Прежде всего операционная система станет доступна на уже вышедших устройствах. Почти 100 моделей устройств Huawei получат обновление с HarmonyOS 2 в Китае. Среди них смартфоны серий Mate 40, Mate 30, P40, Mate X2, Nova 8 и планшеты серии MatePad Pro.Пользователи, желающие протестировать новую операционную систему раньше, могут подать заявку в «Клубе Huawei», в приложении «My Huawei» или зарегистрироваться на участие в программе оценки опыта использования HarmonyOS в физическом магазине Huawei в Китае.Первые часы компании на HarmonyOS. Более высокий уровень оптимизации между устройствами позволил реализовать новые возможности. Например, на экран Huawei Watch можно вывести картинку с видоискателя смартфона — там можно увидеть, какие объекты попали в кадр камеры мобильного устройства и нажать на спуск затвора.Корпус классический для линейки флагманских часов Huawei: круглый экран, металлический корпус. Плюс часов — экран. Он круглый, выпуклый — рамка находится ниже защитного стекла, края скругленные. Параметры дисплея следующие: диагональ 1,43 дюйма, яркость 1000 нит, плотность пикселей 326 ppi. Когда они появятся в России, неизвестно.