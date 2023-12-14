HUAWEI представила MateBook D16 2024 для европейского рынка

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Модель получила процессоры Intel 13-го поколения и несколько конструктивных улучшений.HUAWEI обновила ежегодную линейку MateBook D 16. Версия 2024 года получила 16-дюймовый IPS-дисплей с соотношением сторон 16:10, разрешением 1920×1200 точек и яркостью 300 нит. Заявленная полезная площадь экрана — 90%, чтобы уберечь глаза от влияния синего цвета есть традиционный режим защиты зрения. Вес устройства составил 1,68 кг при толщине 17 мм. Из дополнительных плюсов камера с «умными» алгоритмами и стереодинамики. Среди нововведений отметились возможность разворота крышки на 180° и полноценная клавиатура с цифровым блоком.За производительность отвечают процессоры Intel 13-го поколения. Доступны три версии: младшая с Core i5-12450H, средняя с Core i5-13420H, максимальная получила i9-13900H. Объем оперативной памяти один на всех конфигураций— 16 ГБ.Графика по-прежнему встроенная — Intel Iris Xe или Intel UHD. Накопитель SSD NVMe PCIe — до 1 ТБ. Автономность обеспечивает аккумулятор на 70 Вт·ч. Порты: USB-C, USB 3.2 Gen1, USB 2.0, HDMI и гибридный аудиоразъем 3,5 мм для гарнитуры и микрофона. Matebook D16 2024 работает из коробки на предустановленной Windows 11 Home.Стартовая версия HUAWEI MateBook D16 2024 обойдется в €999 (~97 400 руб) и появится в продаже с января.