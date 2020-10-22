Freebuds Studio

Помимо смартфонов серии P40 на презентации Huawei было показано ещё несколько новинок, в том числе накладные беспроводные наушники и смарт-часы премиум-уровня со встроенным пульсоксиметром для измерения уровня кислорода в крови.

Freebuds Studio

В наушниках Freebuds Studio используются 40-миллиметрвовые динамики, а за обработку звука отвечает процессор Kirin A1 и система активного шумоподавления Intelligent Dynamic ANC, которая задействует 8 микрофонов и снижает окружающий шум на 40 децибел. Предусмотрено три режима шумодава: полный (для поездок и перелётов), общий и уютный (убирает шумы вроде звука работы компьютера и кондиционера).
Звук передаётся с использованием кодека L2HC на скорости до 960 килобит в секунду, то есть поддерживаются даже форматы без потери качества. Управление воспроизведением осуществляется с помощью сенсорной грани на чашке наушника. Поддерживает моментальное упрощенное соединение с устройствами одновременное подключение к двум гаджетам.

10 минут зарядки хватит наушникам на 8 часов работы, полная зарядка в течение часа обеспечит 24 часа воспроизведения без шумодава.

Наушники Freebuds Studio будут продаваться в Европе за 299 евро (около 27 тысяч рублей). Повезёт ли Huawei их в Россию, неизвестно.

Watch GT 2 Porsche Design

Watch GT 2 Porsche Design

Это лимитированная версия часов Watch GT 2 при участии команды дизайнеров Porsche. У них круглый циферблат с сапфировым стеклом и титановый корпус с керамической задней крышкой. Браслет выполнен из стали, его размеры можно регулировать, вынимая или добавляя звенья.

Часы работают до двух недель от одной подзарядки. За 5 минут их можно зарядить на 10 часов работы. Циферблат, по словам Huawei, обладает оформлен в стиле приборной панели гоночного автомобиля — в нём преобладают тёмные оттенки и акцент на красном цвете.

Watch GT 2 Porsche Design

В часы встроено множество датчиков: пульсометр, пульсоксиметром, барометр, GPS-модуль. Они отслеживают активность пользователя, его физическое состояние, а также оценивают качество сна и уровень стресса.

Это самые дорогие смарт-часы в каталоге Huawei. В Европе они будут стоить 695 евро (около 63 тысяч рублей). На продажу в России вряд ли стоит рассчитывать.

Sound
Колонка Sound была создана специалистами Huawei в сотрудничестве с французским аудиобрендом Devialet. Поддерживается как беспроводное, так и проводное подключение источника звука.Сабвуфер и три динамика обеспечивают объёмное звучание, а управлять воспроизведением можно в том числе с помощью сенсорных кнопок на корпусе.

Huawei будет продавать колонку Sound в Европе за 199 евро (около 18 тысяч рублей). О поставках в Россию пока не сообщается.


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