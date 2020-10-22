Помимо смартфонов серии P40 на презентации Huawei было показано ещё несколько новинок, в том числе накладные беспроводные наушники и смарт-часы премиум-уровня со встроенным пульсоксиметром для измерения уровня кислорода в крови.
Freebuds Studio
В наушниках Freebuds Studio используются 40-миллиметрвовые динамики, а за обработку звука отвечает процессор Kirin A1 и система активного шумоподавления Intelligent Dynamic ANC, которая задействует 8 микрофонов и снижает окружающий шум на 40 децибел. Предусмотрено три режима шумодава: полный (для поездок и перелётов), общий и уютный (убирает шумы вроде звука работы компьютера и кондиционера).
10 минут зарядки хватит наушникам на 8 часов работы, полная зарядка в течение часа обеспечит 24 часа воспроизведения без шумодава.
Наушники Freebuds Studio будут продаваться в Европе за 299 евро (около 27 тысяч рублей). Повезёт ли Huawei их в Россию, неизвестно.
Watch GT 2 Porsche Design
Это лимитированная версия часов Watch GT 2 при участии команды дизайнеров Porsche. У них круглый циферблат с сапфировым стеклом и титановый корпус с керамической задней крышкой. Браслет выполнен из стали, его размеры можно регулировать, вынимая или добавляя звенья.
Часы работают до двух недель от одной подзарядки. За 5 минут их можно зарядить на 10 часов работы. Циферблат, по словам Huawei, обладает оформлен в стиле приборной панели гоночного автомобиля — в нём преобладают тёмные оттенки и акцент на красном цвете.
В часы встроено множество датчиков: пульсометр, пульсоксиметром, барометр, GPS-модуль. Они отслеживают активность пользователя, его физическое состояние, а также оценивают качество сна и уровень стресса.
Это самые дорогие смарт-часы в каталоге Huawei. В Европе они будут стоить 695 евро (около 63 тысяч рублей). На продажу в России вряд ли стоит рассчитывать.
Sound
Huawei будет продавать колонку Sound в Европе за 199 евро (около 18 тысяч рублей). О поставках в Россию пока не сообщается.
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