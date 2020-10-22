Компания Huawei Consumer Business Group представила смарт-очки нового поколения Huawei × Gentle Monster Eyewear II. Этот аксессуар сочетает технологии Huawei с дизайном премиум-бренда солнцезащитных очков Gentle Monster.
Коллекция Eyewear II сочетает фирменный дизайн Gentle Monster и предлагает широкий выбор как очков для коррекции зрения, так и солнцезащитных очков, разработанных с использованием технологий Huawei, включая функции защиты конфиденциальности. Ультратонкий широкоамплитудный динамик полуоткрытого типа обеспечивает стереозвучание. Функция Smart Interaction превращает очки в персонального помощника, который предлагает быстрый доступ к различной информации и интуитивное взаимодействие.
Huawei Eyewear II получили высокоамплитудные динамики, обеспечивающие широкий спектр звучания, а конструкция создает акустическую защиту личного пространства пользователя. На дужках расположены специальные звуковые каналы, предотвращающие рассеивание звука. Благодаря технологии адаптивной настройки громкости очки Huawei Eyewear II могут автоматически понижать мощность звука в зависимости от окружающей обстановки, что обеспечивает хорошую слышимость при минимальном воздействии на окружающих.
Очки Huawei Eyewear II поддерживают систему интуитивного управления жестами. Для сопряжения с мобильным устройством необходимо слегка коснуться левой дужки. Голосовой помощник активируется двойным касанием по левой дужке. Кроме того, очки поддерживают свайпы — чтобы переключиться на следующую или предыдущую композицию или отрегулировать громкость, достаточно провести пальцем по дужкам без необходимости доставать смартфон.
Huawei × Gentle Monster Eyewear II поступят в продажу с октября, в Европе стоимость очков составит от 299 евро. Будут ли они поставляться в Россию, неизвестно.
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