

















Компания Huawei Consumer Business Group представила смарт-очки нового поколения Huawei × Gentle Monster Eyewear II. Этот аксессуар сочетает технологии Huawei с дизайном премиум-бренда солнцезащитных очков Gentle Monster.Коллекция Eyewear II сочетает фирменный дизайн Gentle Monster и предлагает широкий выбор как очков для коррекции зрения, так и солнцезащитных очков, разработанных с использованием технологий Huawei, включая функции защиты конфиденциальности. Ультратонкий широкоамплитудный динамик полуоткрытого типа обеспечивает стереозвучание. Функция Smart Interaction превращает очки в персонального помощника, который предлагает быстрый доступ к различной информации и интуитивное взаимодействие.Плотное расположение электронных элементов позволило сделать смарт-очки Huawei × Gentle Monster Eyewear II компактными. Тонкие дужки изготовлены из титана и пластика, что обеспечивает прочность при малом весе. Петли крепления дужек, выполненные из эластичного титанового материала, обеспечивают надёжную посадку без излишнего давления на виски. По сравнению с первым поколением, изгиб дужки Huawei × Gentle Monster Eyewear II увеличен с 12° до 20° для лучшего прилегания.Huawei Eyewear II получили высокоамплитудные динамики, обеспечивающие широкий спектр звучания, а конструкция создает акустическую защиту личного пространства пользователя. На дужках расположены специальные звуковые каналы, предотвращающие рассеивание звука. Благодаря технологии адаптивной настройки громкости очки Huawei Eyewear II могут автоматически понижать мощность звука в зависимости от окружающей обстановки, что обеспечивает хорошую слышимость при минимальном воздействии на окружающих.Очки Huawei Eyewear II поддерживают систему интуитивного управления жестами. Для сопряжения с мобильным устройством необходимо слегка коснуться левой дужки. Голосовой помощник активируется двойным касанием по левой дужке. Кроме того, очки поддерживают свайпы — чтобы переключиться на следующую или предыдущую композицию или отрегулировать громкость, достаточно провести пальцем по дужкам без необходимости доставать смартфон.С помощью интеллектуальных алгоритмов датчики определяют, когда пользователь надевает и снимает очки, или запускают соответствующие сценарии — например, ставят на паузу воспроизведение музыки и вновь возобновляя его, если надеть устройство обратно в течение трех минут. Если отложить очки на время, а потом снова надеть их, на экране смартфона появится окно, позволяющее быстро проверить уровень заряда аккумулятора. Нажав на всплывающее окно, можно перейти к настройкам устройства, чтобы получить более подробную информацию. Очки Eyewear II получили аккумулятор, позволяющий работать без подзарядки в режиме воспроизведения музыки до 5 часов. Очки поддерживают как проводную, так и беспроводную зарядку.Huawei × Gentle Monster Eyewear II поступят в продажу с октября, в Европе стоимость очков составит от 299 евро. Будут ли они поставляться в Россию, неизвестно.