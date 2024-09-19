HUAWEI представила новые смарт-часы Watch GT 5 и планшеты MatePad

HUAWEI Watch GT 5 41/46 мм – от 249 евро;

HUAWEI Watch GT 5 Pro 46 мм – от 379 евро;

HUAWEI Watch GT 5 Pro 42 мм – от 449 евро;

HUAWEI Watch Ultimate – 899 евро;

HUAWEI Watch D2 – 399 евро;

HUAWEI MatePad Pro 12,2” 12/256 ГБ + клавиатура – от 849 евро;

HUAWEI MatePad Pro 12,2” Версия PaperMatte 12/512 ГБ + клавиатура – от 999 евро;

HUAWEI MatePad 12 X 8/256 ГБ + клавиатура – от 569 евро;

HUAWEI MatePad 12 X Версия PaperMatte 12/256 ГБ + клавиатура – от 649 евро.

Сегодня, 19 сентября, бренд HUAWEI провёл презентацию новых продуктов в Барселоне. В рамках ивента компания представила новые смарт-часы серии HUAWEI Watch GT 5, HUAWEI Watch D2 и новый дизайн HUAWEI Watch Ultimate, а также планшеты HUAWEI MatePad Pro 12,2” и HUAWEI MatePad 12 X.Девайсы серии HUAWEI Watch GT 5 впервые среди смарт-часов бренда получили систему датчиков HUAWEI TruSense. Она предоставляет интегрированные возможности мониторинга показателей здоровья и физических нагрузок, а также сочетает в себе обновленные датчики и оптимизированные алгоритмы, благодаря чему измерения становятся более быстрыми, точными и комплексными.Главная изюминка — геометричный дизайн. Часы представлены в 12 различных вариациях, включая устройства стандартной версии и версии Pro. Модели версии Pro сделаны из титанового сплава аэрокосмического класса и нанокристаллической керамики.Система HUAWEI TruSense открывает новый этап в развитии технологий мониторинга здоровья. Теперь часы могут отслеживать не только физиологические, но и психологические показатели организма. Реализуя на своих носимых устройствах новую функцию «Эмоции», Huawei предоставляет пользователям возможность оценивать свое эмоциональное состояние и принимать своевременные меры для предотвращения негативного влияния стресса.Новые смарт-часы предоставляют набор функций для занятий спортом профессионального уровня. Откройте для себя новые виды занятий спортом, используя по максимуму возможности трекера на вашем запястье. HUAWEI Watch GT 5 Pro также поддерживают набор профессиональных возможностей для занятий кроссовым бегом, например навигацию по отрезкам и топографические карты с точностью до 10 метров.Смарт-часы обеспечивают невероятное время работы батареи: HUAWEI Watch GT 5 46 мм и HUAWEI Watch GT 5 Pro 46 мм способны работать без подзарядки до 14 дней, а HUAWEI Watch GT 5 41 мм и HUAWEI Watch GT 5 Pro 42 мм— до 7 дней.HUAWEI Watch D2 — первые в мире смарт-часы с поддержкой суточного мониторирования артериального давления, сертифицированные в соответствии с Регламентом Европейского союза по медицинским устройствам и требованиями Национального управления Китая по надзору за медицинскими продуктамиМодель HUAWEI Watch D2 отличается легким и компактным дизайном, ультратонкой механической манжетой и большим 1,82-дюймовым экраном. По сравнению со стандартными электронными тонометрами с манжетой на руку, HUAWEI Watch D2 отличаются небольшим весом и компактным корпусом, ширина часов составляет 1/5 от ширины тонометров, объем — 1/25. Это позволяет измерять артериальное давление практически в любой ситуации.Кроме того, всего одно касание позволит пользователям измерить 8 индикаторов состояния организма и сгенерировать отчет функции «Показатели здоровья».Смарт-часы HUAWEI Watch Ultimate получили обновление. Новая версия предлагает пользователям расширенные возможности в рамках функции режима игры в гольф и оптимизированный режим «Экспедиция». Девайс также получил эксклюзивный двухцветный безель из нанокристаллической керамики.Планшет HUAWEI MatePad Pro 12,2 оснащён инновационным Tandem OLED-экраном с технологией PaperMatte. Он поддерживает максимальную яркость в 2000 нит, что обеспечивает непревзойденный визуальный опыт. Экран с защитой от появления пятен обработан с помощью технологии нанотравления. Благодаря ей создается антибликовая поверхность, обеспечивая комфортный опыт чтения и просмотра, будто перед вами настоящая книга или журнал.Планшет поставляется с клавиатурой HUAWEI Glide Keyboard. Ее новая конструкция позволяет надежно хранить стилус в скрытой секции клавиатуры, обеспечивая при этом его зарядку.HUAWEI MatePad 12 X — легкий флагманский планшет, разработанный специально для молодежи. Он оснащен ультраярким экраном PaperMatte, который делает этот планшет просто идеальным устройством для чтения, письма и реализации креативных идей, обеспечивая максимальный комфорт при просмотре контента.Пока новинки доступны в Европе по следующим ценам: