HUAWEI представила в Дубае сразу несколько новых умных устройств

HUAWEI WATCH FIT 3

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Новые HUAWEI MateBook X Pro и HUAWEI MatePad 11,5 S

Приложение для рисования GoPaint



Глобальный запуск новых гаджетов HUAWEI состоялся 7 мая в Дубае. Среди них были представлены смарт-часы HUAWEI WATCH FIT 3, ноутбук HUAWEI MateBook X Pro, первый планшет HUAWEI с экраном PaperMatte нового поколения — HUAWEI MatePad 11,5 S, а также приложение GoPaint.Смарт-часы получили классический квадратный циферблат диагональю 1,82-дюймовый. AMOLED-экран с высоким разрешением отображает больше полезного контента. Тонкий (всего 9,9 мм) и легкий (всего 26 г) алюминиевый корпус покрыт приятной на ощупь текстурой и подходит для комфортного повседневного ношения. На выбор представлено несколько вариантов цветовых решений, благодаря чему можно подобрать устройство под любой образ. Часы также получили яркий дизайн интерфейса и удобную рельефную поворотную кнопку.С помощью приложения «Будь в форме» пользователь может контролировать свой вес и следить за рационом. Для этого есть библиотека блюд из более 50 стран и регионов. Также поддерживается новая функция, которая помогает найти баланс между питанием и физическими нагрузками.Для мониторинга показателей здоровья используется усовершенствованная технология HUAWEI TruSleep 4.0 с новой функцией оценки дыхания во время сна. Также на часах обновлена технология HUAWEI TruSeen 5.5, которая поддерживает на 30% более стабильную работу функций пульсометра. Новый интерфейс функции измерения SpO2 позволит пользователю узнать текущий уровень кислорода в крови всего за 25 секунд.Новая версия HUAWEI MateBook X Pro получила компактный тонкий и легкий корпус — вес устройства составляет всего 980, толщина — 13,5 мм. Это единственный ноутбук с высокопроизводительным процессором Intel Core Ultra 9, который весит меньше 1 кг.Ноутбук обладает инновационной внутренней архитектурой HUAWEI, системой охлаждения Shark Fin и технологией адаптивной производительности Super Turbo. Система теплоотвода HUAWEI Shark Fin, усиленная специальными вентиляторами, обеспечивает плавную работу программных инструментов даже при выполнении таких задач, как рендеринг видео в формате 4K или компиляция кода.Соотношение сторон в HUAWEI MatePad 11,5 S составляет 3:2 при разрешении 2,8К и частоте обновления 144 Гц. Инновационный дизайн экрана PaperMatte позволяет с комфортом просматривать контент на планшете даже на улице под прямыми солнечными лучами.Новое приложение GoPaint может похвастаться набором из свыше 100 виртуальных кистей, реалистичных текстур и типов холстов. Благодаря движку для рисования FangTian приложение поддерживает множество слоев, отличается низкой задержкой и высокой частотой кадров.Huawei отмечает, что в GoPaint будут представлены разнообразные обучающие материалы, чтобы пользователи могли наиболее эффективно использовать каждый поддерживаемый инструмент.Также на мероприятии, посвященном запуску новых устройств, были представлены наушники FreeBuds 6i с расширенными возможностями шумоподавления, ноутбук HUAWEI MateBook 14 с OLED-экраном 2,8K, часы HUAWEI WATCH GT 4 в новом зеленом цвете и HUAWEI WATCH 4 Pro с обновленным космическим дизайном.Кроме того, с 8 по 10 мая Huawei проводит выставку «Жизнеутверждающий взгляд на мир — 12 лет фотосъемки вместе с Huawei» в культурном кластере в районе Альсеркаль в Дубае. Это самая крупная выставка фоторабот, когда-либо проводимая Huawei. Демонстрируемые на ней фотографии также можно посмотреть онлайн на официальных страницах HUAWEI в социальных сетях.