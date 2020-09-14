MateBook D 15

Компания Huawei привела в Россию обновлённые ноутбуки MateBook D 14 и MateBook D 15, получившие шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 4500U на архитектуре AMD Zen 2,  видеокарту AMD Radeon, оперативную память DDR4 объёмом 8 ГБ, твердотельный накопитель ёмкостью 512 ГБ с интерфейсом PCIe и систему охлаждения Shark Fin 2.

MateBook D 14 — модель с 14-дюймовым IPS-экраном, который обладает разрешением Full HD, рамкой шириной 4,8 мм и занимает 84% лицевой части. Габариты корпуса в сложенном состоянии — 322,5×214,8×15,9 мм.
MateBook D 15 оснащён 15,6-дюймовым IPS-экраном с соотношением сторон 16:9 и разрешением 1920×1080 пикселей. Верхняя и боковые грани рамки имеют ширину 5,3 мм, благодаря чему экран занимает 87% лицевой части устройства. Ноутбук имеет толщину 16,9 мм и весит 1,53 кг.

Интегрированный в кнопку питания сканнер отпечатков пальцев и спрятанная в клавиатуру камера экономят место на корпусе, делая ноутбуки более компактными и удобными. Экран поддерживает функцию защиты зрения, сертифицированную компанией TÜV Rheinland. Ноутбуки заключены в корпусы из алюминиевого сплава серого цвета с гладкой металлической текстурой. 
Для ресурсоёмких задач предусмотрен режим высокой производительности, который активируется сочетанием клавиш Fn+P и даёт дополнительный прирост вычислительной мощности. К ноутбуку можно одновременно подключить несколько периферийных устройств, например, клавиатуру, мышь и внешний жёсткий диск.

Батарея ёмкостью 56 Вт·ч позволяет MateBook D 14 работать до 9,5 часов в режиме просмотра видео. Ноутбуки комплектуются зарядными устройствами USB-C мощностью 65 Вт со съемным кабелем. Они также могут заряжать смартфоны и планшеты с разъёмами USB-C, в том числе с использованием быстрой зарядки Huawei SuperCharge с теми устройствами, которые её поддерживают.
MateBook D 14 и D 15 получили функцию Huawei Share, которая позволяет подключать смартфон и ноутбук Huawei друг к другу для передачи файлов и совместного использования приложений. Huawei Share даёт возможность управлять двумя устройствами с одного экрана, перемещать файлы со смартфона на ноутбук, использовать мышь и клавиатуру ПК для управления меню и файлами на смартфоне и выводить мобильные приложения на экране ноутбука и наоборот — десктопные программы на мобильном устройстве. 

Предзаказ на новые ноутбуки Huawei начнется 17 сентября. С 25 сентября MateBook D 14 и MateBook D 15 появятся в продаже в официальном интернет-магазине Huawei и у авторизованных партнёров по цене 59 990 рублей.


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