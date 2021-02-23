Компания Huawei объявила дату выпуска стабильной версии операционной системы для смартфонов. Её релиз состоится в первом квартале 2021 года, то есть до апреля.
По словам исполнительного директора Huawei Consumer Business Group Ю Чэндуна, представленный на этой неделе Mate X2 станет одним из первых смартфонов, которым будет доступна HarmonyOS. Кроме того, эта операционная система может быть предустановлена на смартфоны флагманской линейки Mate 50, презентация которых должна состояться этой весной. Ожидается, что HarmonyOS получат китайские версии флагманов, а для международного рынка будут выпущены устройства с Android без сервисов Google.
Необходимость выпуска собственной операционной системы для Huawei была обусловлена тем, что власти США внесли эту компанию в чёрный список из-за тесного сотрудничества с китайскими властями и военными. С весны 2019 года бизнес Huawei в США сильно ограничен — компания не может закупать компоненты для смартфонов у американских компаний и лицензировать у Google мобильные сервисы для Android.
В существующем виде HarmonyOS для смартфонов представляет собой почти точный клон оболочки EMUI 11 на базе Android с вырезанными сервисами Google. Для пользователей и разработчиков почти ничего не изменилось, но с HarmonyOS компания Huawei полностью избавила свои устройства от взаимодействия с сервисами Google. Теперь это её собственная операционная система, и она в первую очередь понравится и подойдёт тем, кто по каким-то причинами не пользуется гугловскими сервисами и приложениями. В Китае это почти 100% населения (из-за их блокировки), а в других странах они необходимы большей части пользователей. В планах Huawei на 2021 год — выпуск различных устройств на базе HarmonyOS 2.0, в том числе смартфонов, планшетов и смарт-часов. Кроме того, компания надеется, что эта платформа заинтересует других производителей, и ранее анонсировала сотрудничество с четырьмя десятками брендов.
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