









Компания Huawei решила выйти на рынок ПК и разработала первое устройство в этой категории. Компьютер получил название MateStation B515, и в нём используется материнская плата и процессор собственной разработки Huawei.Корпус компьютера относительно компактный, но не представляет собой ничего особенного — он вполне классический для офисного использования. Внутри находится материнская плата Kunpeng Desktop Board D920S10 с интегрированным процессором Kunpeng 820 на базе четырёх ядер ARM, работающих с тактовой частотой 2,6 ГГц с 8-поточном режиме. Также в наличии 8 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4-2400, SSD-накопитель ёмкостью 256 ГБ, DVD-привод, видеокарта AMD R7 Radeon 430, восемь USB-портов, два гигабитных порта Ethernet и 180-ваттный блок питания. На материнской плате предусмотрены три слота PCIe 3.0 для подключения дополнительных компонентов.Упоминания используемой операционной системы нет, но скорее всего на компьютер установлена какая-нибудь модификация Linux с фирменными настройками и утилитами Huawei.MateStation B515 будет укомплектован монитором с IPS-экраном диагональю 23,8 дюйма при разрешении Full HD, а также набором из беспроводной клавиатуры и мыши. В первую очередь этот компьютер правительственным и коммерческим организациям в Китае. На международный рынок его вряд ли будут выпускать, учитывая специфику конфигурации.