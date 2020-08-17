Huawei
Сайт LetsGoDigital обратил внимание на патент Huawei, который был зарегистрирован на прошлой неделе Национальным управлением интеллектуальной собственности Китая. В заявке описывается дисплей размещаемый в модуль камеры смартфона.

На основе описания были подготовлены 3D-рендеры предполагаемого устройства. Пока неясно, как именно китайский производитель планирует применять запатентованную технологию. Возможно, на этом небольшом экранчике будут отображаться уведомления, информация о дате и погоде или другая полезная информация.

Huawei

Стоит отметить, что это всего лишь патент, который в конечном итоге может не добраться до потребительского рынка. Несмотря на это, мы уже видели нечто подобное. К примеру, в 2016 году Meizu Pro 7 Plus оснащался дисплеем на задней крышке. Совсем недавно Nubia выпустила Z20 с 5,1-дюймовым дополнительным экраном.

Смартфоны с дополнительным экраном на задней крышке — не самые практичные устройства, поскольку производители сами до сих пор не нашли достойного применения для такого решения. Что касается Huawei, компания испытывает целый ряд трудностей из-за санкций США и двойной экран, вероятно, не поможет производителю справиться с текущей ситуацией. 


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Источник:

LetsGoDigital LetsGoDigital

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