Компания Huawei начала распространять обновление EMUI в России и некоторых европейских странах. В настоящее время доступна лишь тестовая версия, а для её получения нужно записаться на специальном сайте.
Прошивка EMUI 11 носит номер 11.0.0.118, доступна участникам тестирования для скачивания по Wi-Fi и занимает 2,32 ГБ.
Обновление подготовлено лишь для смартфонов двух относительно свежих флагманских серий — Huawei P40 и Huawei Mate 30. Для его скачивания необходима регистрация на сайте Huawei. Заявки на обновление базовой модели Huawei P40 принимаются по 5 октября, а в случае с Huawei Mate 30 и остальными смартфонами серии P40 (Pro и Pro+) — по 12 октября.
EMUI 11 добавляет смартфонам поддержку Always-on Display с постоянным отображением времени на экране, улучшенную функцию Multi Window (разделение экрана с несколькими окнами), синхронное редактирование заметок одновременно с разных устройств одновременно и более гладкую анимацию переходов. Компания Huawei предупредила пользователей, что экспериментальная прошивка может содержать баги и ошибки, а откат к предыдущей стабильной сборке будет возможен лишь после официального выпуска обновления. Какие именно баги содержатся в этой прошивке — должно стать сюрпризом для пользователей.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru