Huawei выпустила конкурента Apple Watch с двухнедельной автономностью

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Китайский производитель гаджетов Huawei представил новые умные часы Watch GT 3 SE, которые работают без подзарядки в 10 раз дольше Apple Watch Series 8 при цене вдвое дешевле.Новые смарт-часы Huawei получили 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 466x466 пикселей. На правой грани корпуса расположены физическая кнопка и колёсико для управления гаджетом.Huawei Watch GT 3 SE могут измерять пульс и уровень насыщенности крови кислородом, а также мониторить сон и напоминать о приёме лекарств. Кроме того, часы предлагают персональные рекомендации для улучшения качества тренировок и более 100 различных спортивных режимов.Заявленное время автономной работы Watch GT 3 SE может достигать 14 дней при обычном использовании и до 7 дней в интенсивном режиме. Для сравнения 45-мм Apple Watch Series 8 работают без подзарядки 1,5 дня.Среди прочих особенностей — водонепроницаемость по стандарту 5 АТМ, 46-мм корпус из прочного полимерного волокна, GPS-модуль, встроенный динамик и микрофон для приёма вызовов с сопряжённого устройства, а также поддержка беспроводной зарядки от смартфонов Huawei. Часы также можно использовать с iPhone, но импорт музыки с iOS-устройств во встроенную память устройства работать не будет.Huawei Watch GT 3 SE уже доступны для покупки в некоторых странах за $180.