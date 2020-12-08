Huawei Mate 40 Pro — доступно

Huawei P40 — декабрь 2020 года

Huawei P40 Pro — декабрь 2020 года

Huawei P40 Pro+ — декабрь 2020 года

Huawei Mate 30 Pro — декабрь 2020 года

Huawei Mate Xs — январь 2021 года

Huawei P30 — январь–март 2021 года

Huawei Mate 20 — январь–март 2021 года

Huawei Mate 20 RS Porsche Design — январь–март 2021 года

Huawei Mate 20 Pro — январь–март 2021 года

Huawei P30 Pro — январь–март 2021 года

Huawei nova 5T — январь–март 2021 года

Huawei MatePad Pro — январь–март 2021 года

Huawei MediaPad M6 (10,8 дюйма) — январь–март 2021 года







Компания Huawei объявила о начале распространения апдейта EMUI 11 среди устройств, доступных на российском рынке. Изначально эта версия оболочки была доступна на флагманах серии Mate 40, а теперь её можно установить на более ранние модели смартфонов и планшетов.Выпуск EMUI 11 в России начался с флагмана Mate 40 Pro. В ближайшие недели это обновление станет доступно в общей сложности на полутора десятках моделей. Huawei приводит перечень устройств и приблизительно указывает, когда будет выпущено обновление для каждого из них:Оболочка EMUI 11 основана на Android 11 и получила большинство возможностей, реализованных в этом обновлении ОС от Google, а также фирменные надстройки и приложения Huawei. Сервисы Google не встроены туда, поскольку Huawei по-прежнему находится в чёрном списке Министерства торговли США и не может лицензировать продукты у американских компаний. EMUI 11 добавляет смартфонам поддержку Always-on Display с постоянным отображением времени на экране, улучшенную функцию Multi Window (разделение экрана с несколькими окнами), синхронное редактирование заметок с разных устройств одновременно и более гладкую анимацию переходов.