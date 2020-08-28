





Компания Huawei представила новый продукт — Watch Fit. Это гибрид смарт-часов и фитнес-браслета.В Huawei Watch Fit используется сенсорный AMOLED-экран диагональю 1,64 дюйма с разрешением 280×456 пикселей и графической плотностью 326 точек на дюйм. Габариты корпуса — 46×30×10,7 мм.Экран защищён стеклом с эффектом 2.5D, а справа размещена кнопка для пробуждения устройства. Некоторые циферблаты работают в режиме Always On, в котором экран всегда включен и отображает время, дату, день недели и другую информацию.Huawei Watch Fit оснащены GPS-модулем, пульсометром, измерителем уровня кислорода в крови, датчиком освещённости, гироскопом и акселерометром. На экране выводится информация о физической активности за день и уведомления от смартфона, в том числе о входящих телефонных вызовах. Также можно управлять воспроизведением музыки и фотосъёмкой, узнавать погоду, запускать поиск смартфона. Кроме того, часы могут работать как будильник (бесшумно — вибрацией на запястье) и отслеживать качество сна.Корпус водонепроницаемый, поэтому часы можно использовать в бассейне или душе и они не сломаются, если попасть с ними на прогулке под дождь. Поддерживается автоматическое отслеживание достижений в 11 видах активности — от йоги до динамичного спорта.Время работы Huawei Watch Fit от одной зарядки — от одной до полутора недель в зависимости от интенсивности использования. При включенном GPS-модуле автономность составляет всего 12 часов.С 3 сентября эти часы будут продаваться в ОАЭ за 399 дирхамов (около 8 тысяч рублей). О поставках в другие страны пока ничего неизвестно.