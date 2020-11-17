Использую на протяжении месяца Huawei Watch GT2 Pro и спешу сообщить, что этот аксессуар в первую очередь про стиль, но функциональность никто не отменял. Смарт-часы выполнены в классическом форм-факторе с круглым OLED-дисплеем, размер которого составляет 1,39 дюйма. Лаконичный дизайн дополнит любой гардероб, будь то спортивный костюм на пробежке или старая добрая классика для деловых визитов.

Huawei Watch GT2 Pro

Устройство старается быть максимально независимым от смартфона и это похвально. У Huawei Watch GT2 Pro имеется свой собственный GPS для записи активностей, 2 ГБ памяти, в которые можно закачать музыку и прослушивать её с напрямик подключенных к часам наушников по Bluetooth. Не обошлось и без динамика с микрофоном, которые позволяют отвечать на срочные звонки.

Стоит отметить, что у GT2 Pro довольно крупные. Если вы любите заметные и массивные циферблаты часов Diesel, то и гаджет от Huawei придется по душе. Конструкция ощущается довольно надежной и качественной, а использованные в ней титан и сапфир придают солидности. На тыльной стороне расположился набор датчиков, отвечающий за мониторинг здоровья, в который входят: измерение уровня кислорода в крови, контроль сна и уровня стресса, а также мониторинг пульса и физической активности.

Huawei Watch GT2 Pro

Что касается автономности, производитель заявляет 14 дней без подзарядки и тут я не нашел подвоха. В моем сценарии использования (4-6 часов в день) GT2 Pro первый раз сообщили о низком уровне заряда спустя 16 дней. По моим ощущениям, если носить часы 8-9 часов в день, то в таком случае время автономной работы составит заявленные 2 недели. Заряжается устройство от круглой «шайбы» белого цвета с портом USB-C. Платформа примагничивается к тыльной стороне GT2 Pro и замещать их под каким-либо определенным углом не требуется.

Huawei Watch GT2 Pro умеют отслеживать сон, а умный будильник сработает во время наиболее подходящей фазе заданного промежутка времени. В теории звучит заманчиво, но я предпочитаю спать без часов. Имеется аналог функции Always on Display (AOD) с возможностью не отключать экран. Для этого предусмотрен набор специальных циферблатов, которые активируются в этом режиме. Я отказался от этой возможности в пользу автономности. Часы отлично понимают, когда вы хотите взглянуть на них и вовремя активируют экран. 

Huawei

А теперь пройдемся по программным возможностям. Для взаимодействия со смартфонов используется приложение Huawei Health, которое служит хабом для всей информации. Основной раздел программы — «Здоровье», здесь собираются данные об активности и физическом состоянии: записи тренировок, шагомер, пульс, сон, вес, показатель стресса и уровень кислорода в крови. Порядок отображения можно изменить вручную.

Второй раздел «Упражнения» будет интересен для людей, которые активно и регулярно занимаются спортом. Здесь содержатся записи о недавних тренировках. В разделе «Устройства» отображается состояние часов и собраны настройки гаджета: циферблаты, уведомления, музыка, будильник, обновление ПО и прочие. В четверкой вкладке собраны настройки профиля.
У Huawei Watch GT2 Pro довольно много циферблатов, которые позволяют изменять внешний вид до неузнаваемости. Я их условно разделил на «стильные» и «информативные», вторая категория мне больше пришлась по душе, поскольку стрелки на современных смарт-часах выглядят архаично. На самом гаджете предустановлено 12 циферблатов, но есть огромный выбор дополнительных в приложении Huawei Health.

Впрочем, по части носимой электроники я довольно не притязателен и гаджеты из этой категории для меня в первую очередь носят характер стильного аксессуара, а не функционального, поскольку я работаю удаленно и смартфон с компьютером всегда под рукой. За пределами дома из функций для меня важны возможность просматривать уведомления и переключать музыку. И с первым и со вторым у GT2 Pro всё в полном порядке, но есть некоторые пожелания.

Huawei Watch GT2 Pro

Текстовые уведомления из мессенджеров отображаются без проблем, но с сообщениями состоящими из медиафайлов или смайликов возникнут проблемы в том плане, что с наибольшей вероятностью вы увидите черный экран. Также мне не хватило элементарных реакций, например, ответить на сообщение с помощью эмодзи «большой палец вверх» или «окей».

В Huawei Watch GT2 Pro универсальная функция управления воспроизведением для всех плееров, будь то Spotify или Pocket Casts, со стандартным набором действий: воспроизведение/пауза, переключение треков и управление уровнем громкости. Здесь мне не хватило более тесной интеграции с сервисом, например, возможности поставить лайк прослушиваемой композиции без необходимости доставать смартфон из кармана. Я часто слушаю подборки с рекомендациями и для меня подобная возможность оказалась бы очень полезной.

Основной драйвер приобретения Huawei Watch GT2 Pro — длительный срок автономной работы, о котором подробнее рассказал выше. Много ли гаджетов из аналогичной категории могут похвастаться подобным показателем?

Топовые смарт-часы от Huawei можно смело рекомендовать спортсменам, поскольку у них имеется солидный набор сенсоров для мониторинга состояния здоровья, физической активности и тренировок. Добавьте сюда возможность автономного использования без смартфона и они станут идеальным компаньоном для активных занятий спортом. 


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