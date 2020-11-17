











Использую на протяжении месяца Huawei Watch GT2 Pro и спешу сообщить, что этот аксессуар в первую очередь про стиль, но функциональность никто не отменял. Смарт-часы выполнены в классическом форм-факторе с круглым OLED-дисплеем, размер которого составляет 1,39 дюйма. Лаконичный дизайн дополнит любой гардероб, будь то спортивный костюм на пробежке или старая добрая классика для деловых визитов.Устройство старается быть максимально независимым от смартфона и это похвально. У Huawei Watch GT2 Pro имеется свой собственный GPS для записи активностей, 2 ГБ памяти, в которые можно закачать музыку и прослушивать её с напрямик подключенных к часам наушников по Bluetooth. Не обошлось и без динамика с микрофоном, которые позволяют отвечать на срочные звонки.Стоит отметить, что у GT2 Pro довольно крупные. Если вы любите заметные и массивные циферблаты часов Diesel, то и гаджет от Huawei придется по душе. Конструкция ощущается довольно надежной и качественной, а использованные в ней титан и сапфир придают солидности. На тыльной стороне расположился набор датчиков, отвечающий за мониторинг здоровья, в который входят: измерение уровня кислорода в крови, контроль сна и уровня стресса, а также мониторинг пульса и физической активности.Что касается автономности, производитель заявляет 14 дней без подзарядки и тут я не нашел подвоха. В моем сценарии использования (4-6 часов в день) GT2 Pro первый раз сообщили о низком уровне заряда спустя 16 дней. По моим ощущениям, если носить часы 8-9 часов в день, то в таком случае время автономной работы составит заявленные 2 недели. Заряжается устройство от круглой «шайбы» белого цвета с портом USB-C. Платформа примагничивается к тыльной стороне GT2 Pro и замещать их под каким-либо определенным углом не требуется.Huawei Watch GT2 Pro умеют отслеживать сон, а умный будильник сработает во время наиболее подходящей фазе заданного промежутка времени. В теории звучит заманчиво, но я предпочитаю спать без часов. Имеется аналог функции Always on Display (AOD) с возможностью не отключать экран. Для этого предусмотрен набор специальных циферблатов, которые активируются в этом режиме. Я отказался от этой возможности в пользу автономности. Часы отлично понимают, когда вы хотите взглянуть на них и вовремя активируют экран.А теперь пройдемся по программным возможностям. Для взаимодействия со смартфонов используется приложение Huawei Health, которое служит хабом для всей информации. Основной раздел программы — «Здоровье», здесь собираются данные об активности и физическом состоянии: записи тренировок, шагомер, пульс, сон, вес, показатель стресса и уровень кислорода в крови. Порядок отображения можно изменить вручную.Второй раздел «Упражнения» будет интересен для людей, которые активно и регулярно занимаются спортом. Здесь содержатся записи о недавних тренировках. В разделе «Устройства» отображается состояние часов и собраны настройки гаджета: циферблаты, уведомления, музыка, будильник, обновление ПО и прочие. В четверкой вкладке собраны настройки профиля.У Huawei Watch GT2 Pro довольно много циферблатов, которые позволяют изменять внешний вид до неузнаваемости. Я их условно разделил на «стильные» и «информативные», вторая категория мне больше пришлась по душе, поскольку стрелки на современных смарт-часах выглядят архаично. На самом гаджете предустановлено 12 циферблатов, но есть огромный выбор дополнительных в приложении Huawei Health.Впрочем, по части носимой электроники я довольно не притязателен и гаджеты из этой категории для меня в первую очередь носят характер стильного аксессуара, а не функционального, поскольку я работаю удаленно и смартфон с компьютером всегда под рукой. За пределами дома из функций для меня важны возможность просматривать уведомления и переключать музыку. И с первым и со вторым у GT2 Pro всё в полном порядке, но есть некоторые пожелания.Текстовые уведомления из мессенджеров отображаются без проблем, но с сообщениями состоящими из медиафайлов или смайликов возникнут проблемы в том плане, что с наибольшей вероятностью вы увидите черный экран. Также мне не хватило элементарных реакций, например, ответить на сообщение с помощью эмодзи «большой палец вверх» или «окей».В Huawei Watch GT2 Pro универсальная функция управления воспроизведением для всех плееров, будь то Spotify или Pocket Casts, со стандартным набором действий: воспроизведение/пауза, переключение треков и управление уровнем громкости. Здесь мне не хватило более тесной интеграции с сервисом, например, возможности поставить лайк прослушиваемой композиции без необходимости доставать смартфон из кармана. Я часто слушаю подборки с рекомендациями и для меня подобная возможность оказалась бы очень полезной.Основной драйвер приобретения Huawei Watch GT2 Pro — длительный срок автономной работы, о котором подробнее рассказал выше. Много ли гаджетов из аналогичной категории могут похвастаться подобным показателем?Топовые смарт-часы от Huawei можно смело рекомендовать спортсменам, поскольку у них имеется солидный набор сенсоров для мониторинга состояния здоровья, физической активности и тренировок. Добавьте сюда возможность автономного использования без смартфона и они станут идеальным компаньоном для активных занятий спортом.