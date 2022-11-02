Huawei Watch GT Cyber с отстёгивающимся циферблатом представлены официально

Sports — 1288 юаней ($177);

Fashion — 1488 юаней ($204);

Urban Explorer — 1488 юаней ($204).

Китайский производитель электроники Huawei наконец-то представил новые умные часы Watch GT Cyber. Они не похожи ни на одно из существующих носимых устройств.Девайс предлагает стандартный набор функций, как и в других часах серии GT, но его уникальность заключается в дизайне. Благодаря модульной конструкции с безелем, пользователи могут менять не только ремешки, но и сам корпус часов.Производитель предлагает три типа корпусов: Sports, Fashion и Urban Explorer. Вот как они выглядят:Модели Fashion и Urban Explorer сделаны из нержавеющей стали 316L с керамическими вставками, а корпус серии Sports изготовлен из армированного волокна. Все аксессуары сертифицированы по военному стандарту MIL-STD и поставляются с каучуковым ремешком.Сами часы оснащены 1,32-дюймовым круглым AMOLED-дисплеем с разрешением 466x466 пикселей. Они предлагают более 100 спортивных режимов, мониторинг сна, а также датчики для отслеживания сердечного ритма, измерения уровня кислорода в крови, стресса, менструального цикла и других показателей здоровья. Кроме того, Watch GT Cyber оборудованы встроенными модулями GPS и NFC для бесконтактных платежей.Среди прочих особенностей — водостойкость до 5ATM, аккумулятор ёмкостью 292 мАч и беспроводная зарядка.Huawei Watch GT Cyber уже доступны для предзаказа в Китае по следующим ценам:Спортивные кейсы будут продаваться отдельно за 199 юаней ($27), а Fashion и Urban Explorer — по 399 юаней ($55). Открытые продажи новинки стартуют 10 ноября.