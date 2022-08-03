Huawei закрыла фирменный интернет-магазин в России. Что будет с гарантией?





Компания Huawei объявила о закрытии интернет-магазина Vmall. Он работал на сайте shop.huawei.ru и в одноимённом мобильном приложении.



Уже проданные через Vmall устройства будут доставлены до покупателей, на доставленные товары продолжает распространяться гарантия. Обращаться за гарантийным обслуживанием следует к ООО «Техкомпания Хуавей» (для продукции Huawei) или ООО «Топ Сорсинг» (для продукции сторонних брендов) — они продолжают работать в России, их адреса и реквизиты указаны на сайте huawei.ru. Также можно звонить на горячую линию 8-800-700-1606, писать на электронную почту support@huawei.ru или отправлять сообщения через форму на сайте consumer.huawei.com/ru/support.







Huawei хотя и сокращает своё присутствие в России, но не уходит с российского рынка полностью. Устройства этой компании по-прежнему будут продаваться у сотовых операторов, в крупной федеральной рознице («М.Видео», «Эльдорадо», DNS) и на маркетплейсах (AliExpress, Ozon, Wildberries и др.)

