Компания Huawei объявила о закрытии интернет-магазина Vmall. Он работал на сайте shop.huawei.ru и в одноимённом мобильном приложении.
Уже проданные через Vmall устройства будут доставлены до покупателей, на доставленные товары продолжает распространяться гарантия. Обращаться за гарантийным обслуживанием следует к ООО «Техкомпания Хуавей» (для продукции Huawei) или ООО «Топ Сорсинг» (для продукции сторонних брендов) — они продолжают работать в России, их адреса и реквизиты указаны на сайте huawei.ru. Также можно звонить на горячую линию 8-800-700-1606, писать на электронную почту support@huawei.ru или отправлять сообщения через форму на сайте consumer.huawei.com/ru/support.
Huawei хотя и сокращает своё присутствие в России, но не уходит с российского рынка полностью. Устройства этой компании по-прежнему будут продаваться у сотовых операторов, в крупной федеральной рознице («М.Видео», «Эльдорадо», DNS) и на маркетплейсах (AliExpress, Ozon, Wildberries и др.)
Huawei закрыла фирменный интернет-магазин в России. Что будет с гарантией?
Александр Кузнецов —
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Комментарии
К чему статья?!
Никто не ушёл
Ничего не лишили
Адреса телефоны есть
Для чего?!
Статья ради статьи ?!
Никто не ушёл
Ничего не лишили
Адреса телефоны есть
Для чего?!
Статья ради статьи ?!
час назад в 19:41
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+3800
Стиль написания заголовка British Yellow Press)))
14 минут назад
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