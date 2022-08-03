Huawei Россия

Huawei закрыла фирменный интернет-магазин в России. Что будет с гарантией?

Александр



Компания Huawei объявила о закрытии интернет-магазина Vmall. Он работал на сайте shop.huawei.ru и в одноимённом мобильном приложении.

Уже проданные через Vmall устройства будут доставлены до покупателей, на доставленные товары продолжает распространяться гарантия. Обращаться за гарантийным обслуживанием следует к ООО «Техкомпания Хуавей» (для продукции Huawei) или ООО «Топ Сорсинг» (для продукции сторонних брендов) — они продолжают работать в России, их адреса и реквизиты указаны на сайте huawei.ru. Также можно звонить на горячую линию 8-800-700-1606, писать на электронную почту support@huawei.ru или отправлять сообщения через форму на сайте consumer.huawei.com/ru/support.



Huawei хотя и сокращает своё присутствие в России, но не уходит с российского рынка полностью. Устройства этой компании по-прежнему будут продаваться у сотовых операторов, в крупной федеральной рознице («М.Видео», «Эльдорадо», DNS) и на маркетплейсах (AliExpress, Ozon, Wildberries и др.)

-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
В России закрываются магазины Huawei. Китайцы нам больше не друзья?
Глава Huawei публично унизил Samsung
Гид по ноутбукам HUAWEI. Что нужно знать про MateBook, выбирая компьютер себе или в подарок на Новый год

Рекомендации

Рекомендации

Вы точно захотите такую беспроводную колонку. Ничего подобного нет на рынке
10 практичных и актуальных гаджетов с Aliexpress для вашего дома и не только
В Россию прибыли первые смартфоны по параллельному импорту из Казахстана. Цены очень неприятные
Я разочаровался в Mac. Следующий мой ноутбук будет на Windows

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+4187
tellurian
Боятся санкций :(
Жаль 😢
час назад в 19:32
#
S.T.A.L.K.E.R.
+547
S.T.A.L.K.E.R.
К чему статья?!
Никто не ушёл
Ничего не лишили
Адреса телефоны есть
Для чего?!
Статья ради статьи ?!
час назад в 19:41
#
+3800
Gabriel S.T.A.L.K.E.R.
Стиль написания заголовка British Yellow Press)))
14 минут назад
#