Велосипед Hummer

Hummer представил электровелосипед с полным приводом за 250 тысяч рублей

Фархад

Hummer EV Ebike


Американский автопроизводитель GMC выпустил свой первый электрический велосипед Hummer с полным приводом и широкими шинами для бездорожья.

Полноприводный электровелосипед Hummer оснащён двумя двигателями по 750 Вт с пиковой мощностью 2400 Вт и крутящим моментом до 160 Нм, а также аккумулятором ёмкостью 17 ампер-часов от LG (с возможностью установки батареи на 21 Ач). Транспортное средство может развивать скорость до 45 км/ч, а за максимально комфортную остановку отвечают четырёхпоршневые гидравлические тормоза.

Hummer EV AWD Ebike

Кроме того, в электобайке Hummer установлена коробка передач от Shimano и регулируемая передняя подвеска. Велосипед предлагает три режима езды: Cruise для заднего привода, Traction для переднего и Adrenaline для полного.

Разработкой Hummer EV AWD eBike занимался крупнейший в мире поставщик электровелосипедов для правоохранительных органов Recon Power Bikes.

Предзаказ велосипеда Hummer уже стартовал в США по цене $3999, а первые поставки ожидаются в декабре текущего года.

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Источник:
Electrek
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