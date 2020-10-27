По данным SamMobile, компания Samsung последует дурному примеру Apple и не станет добавлять зарядный адаптер и наушники в стандартную комплектацию своего следующего флагмана.
Apple объясняет своё решение урезать комплектацию смартфонов заботой об окружающей среде, но изменение ценовой политики свидетельствует о том, что здесь замешана и экономическая составляющая. Недавно компания подняла цены на беспроводные наушники, а проводные наушники и зарядные устройства, наоборот, стали дешевле.
Samsung, как и Apple, предпочитала не класть мощные зарядные адаптеры в комплект к смартфонам с поддержкой быстрой зарядки. Некоторые флагманские модели Samsung поддерживают 45-ваттную зарядку, но её нужно было покупать отдельно, поскольку мощность комплектной ограничена 25 ваттами.
Кроме того, Samsung уже экономила на наушниках. К примеру, у Galaxy Note20 для американского рынка не было наушников AKG, хотя в другие страны поставлялись смартфоны с этим аксессуаром. Пользователь мог бы обратиться за наушниками сервисный центр, и ему бы выдали их бесплатно, но далеко не все знали о такой опции или не хотели тратить своё время.
Отказавшись от комплектных наушников и зарядного устройства компания Samsung сможет увеличить доход от продажи аксессуаров. Тем более, что пользователи с большой вероятностью приобретут более технологичные и дорогие товары — например, беспроводную зарядку и TWS-наушники. Станет ли она снижать цены, неизвестно, но в России на это надеяться не приходится, ведь за последний год российская валюта просела по отношению к доллару и евро примерно на 15-20 процентов, из-за чего цены на электронику стали расти.
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Это будет прорыв.