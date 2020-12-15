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До нового года остается чуть более двух недель, но большинству людей свойственно всё откладывать до последнего, в том числе и выбор подарков на этот праздник для близких. В этой заметке мы постараемся помочь с выбором гаджета, который придется по вкусу большинству любителей современных технологий. Речь о наушниках конечно же. Можно относиться к прослушиванию музыки по-разному, но так или иначе мы проводим довольно много времени в наушниках: смотрим кино или сериалы, чтобы не мешать окружающим, а также слушаем подкасты, проходим дистанционное обучение или созваниваемся с коллегами в зуме.Время автономной работы этой модели, по словам производителя, составляет до 25 часов воспроизведения с кейсом для подзарядки, а без него — до 5 часов. В комплекте имеются силиконовые насадки трех размеров, они позволят подстроить гаджет под особенности ушей. Baseus WM01 поддерживают Bluetooth 5.0, а композитная мембрана из полиуретана обеспечивает глубокие и чистые басы. С помощью сенсорного управления можно управлять воспроизведением и вызывать голосового ассистента. На выбор доступны следующие цветовые решения: черный, белый, фиолетовый и «мятный».Наушники в форм-факторе вкладышей для тех, кому не подходят силиконовые насадки. Что касается характеристик, то здесь полный порядок: Bluetooth 5.0, поддержка кодека aptX, до 24 часов воспроизведения с кейсом, а еще есть сенсорное управление. Гаджет защищен от влаги по стандарту IPX5, а для зарядки используется порт USB-C.Полноразмерные наушники от Bluedio с системой активного шумоподавления. Для управления воспроизведением и функциями наушников на одной из чашек предусмотрен набор соответствующих клавиш. Гаджет поддерживает Bluetooth 5.0, частотный диапазон составляет 20 Гц — 20 кГц, а сопротивление — 16 Ом. Производитель заявляет время автономной работы до 30 часов воспроизведения. В комплекте: наушники, чехол, кабель для прослушивания в проводном режиме и провод для зарядки.Эти полноразмерные наушники закрытого типа от AKG стоят в среднем по «Яндекс.Маркету» 7990 рублей, но если поторопиться, то можно успеть приобрести их со скидкой за 6990 р. в магазинах «Музторг» и «Онлайнтрейд». Время автономной работы этой модели составляет до 24 часов, имеется поддержка Bluetooth 5.0, частотный диапазон составляет 15-28000 Гц, импеданс — 32 Ом, а чувствительность — 114 дБ. В комплекте: наушники, чехол, два кабеля для проводного подключения и провод для зарядки. Также имеется функция сенсорного управления с помощью свайпов по левой чашке. Мы сейчас активно тестируем эту модель и в ближайшее время расскажем о ней подробнее.TWS-наушники от бренда, который, как и AKG, специализируется только на звуке. В наличии есть выбор следующих цветовых решений: белый, красный, синий и черный. Диапазон воспроизводимых частот Audio-Technica ATH-CK3TW составляет 20-20000 Гц, гаджет поддерживает Bluetooth 5.0, а время автономной работы — 6 часов воспроизведения, а если вместе с кейсом для зарядки — 30 часов. Помимо этого, устройство защищено от влаги по стандарту IPX2, а для зарядки используется USB-C.Наушники накладного типа от музыкального бренда Marshall, который известен своим профессиональным музыкальным оборудованием. Отличительная черта Major III — узнаваемый фирменный стиль, дизайнеры во время создания этого гаджета очевидно вдохновлялись внешним видом концертных динамиков. Не обошлось и без качественного звучания. Стоит отметить, что наушники накладного типа подходят далеко не всем, некоторые люди не могут в них проводить длительное время, поэтому прежде чем дарить такую модель, лучше узнать предпочтения человека, которому собираетесь сделать презент.По характеристикам: встроенный литий-полимерный аккумулятор, который обеспечивает до 30 часов работы при активном использовании, частотный диапазон составляет 20-20000 Гц, импеданс 32 Ом, имеется возможность подключения в проводном режиме и поддержка кодека aptX.Если бы в мире существовала премия «шумодав года», то наши симпатии завоевала бы модель WH-XB900N от Sony. Со звучанием у этих наушников то же полный порядок, у японского производителя определенно имеется фирменная и узнаваемая формула: все частоты проработаны сбалансировано, воспроизведение без перекосов в какую-либо сторону, несмотря на это звук WH-XB900N получается с широкой панорамой и способен угодить большинству пользователей.По характеристикам: частотный диапазон составляет 20-20000 Гц, чувствительность — 101 дБ, имеется поддержка кодеков aptX и AAC. Производитель заявляет до 30 часов воспроизведения, а 10 минут зарядки с помощью порта USB-C хватит на 60 минут прослушивания.TWS-наушники от знаменитого немецкого бренда в категории портативного аудио с частотным диапазоном 5-21000 Гц. В дизайне Sennheiser Momentum True Wireless прослеживается, что производитель максимально хотел выделить свой гаджет среди конкурентов — здесь и футляр с приятной тактильной отделкой, да и сами наушники с металлической заглушкой прям заявляют, что перед нами флагман. Такой гаджет выделяет владельца среди пользователей попсовых моделей не только своим внешним видом, но фирменным «зенхайзеровским» звучанием.Что касается спецификаций, то Sennheiser Momentum True Wireless могут похвастаться поддержкой Bluetooth 5.0, кодеков aptX и AAC и защитой IPX4. Для подзарядки используется USB-C, а время автономной работы вместе с кейсом составляет 8 часов воспроизведения.Еще одни TWS-наушники из премиум-сегмента. В их дизайне используется кожа и металлические элементы. Эти наушники подойдут в подарок взрослому и солидному человеку, который предпочитает классическую музыку или джаз. В Bang & Olufsen BeoPlay E8 2.0 отсутствуют «накрученные» низкие частоты, поэтому их звучание не подойдет любителям хип-хопа и электронных жанров. Модель предназначена для тех, кто любит заморочиться с эквалайзером и настроить воспроизведение частот под свои индивидуальные особенности.Наушники доступны в четырех цветовых решениях: черный, indigo blue, motion white и natural. По характеристикам: частотный диапазон составляет 20-20000 Гц, импеданс — 16 Ом, а время автономной работы, по словам производителя — до 16 часов вместе с футляром. Также имеется возможность беспроводной зарядки.Захотелось добавить это модель за счет её сбалансированного звучания, эргономики и крутой системы активного шумоподавления. Эти наушники — настоящий парадокс, поскольку глядя на них, возникает ощущение, что в Bose при разработке дизайна решили максимально не запариваться. Всё дело в том, что QuietComfort 35 II раскрываются, когда включаешь «шумодав» и нажимаешь кнопку воспроизведения. Если появится такая возможность, то обязательно рекомендуем послушать это модель. Их саунд подойдет буквально для любителей любого жанра, начиная стоунер-рока или металкора, заканчивая нейрофанком, либо лоу-фай техно.Bose QuietComfort 35 II доступны в трех вариантах раскраски: черные, розовое золото и серебристые. При длительном прослушивании наушники не вызывают дискомфорт, имеется возможность проводного подключения, а время автономной работы составляет до 20 часов. По словам производителя, 15 минут зарядки хватает 2,5 часа воспроизведения.