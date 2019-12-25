





До Нового года остается всего неделя! Скорее всего часть подарков заготовлена заранее, но в такой масштабный праздник наверняка что-нибудь до сих пор не куплено. У нас есть несколько отличных советов, какие гаджеты можно выбрать себе и близким. Общая концепция подборки вот какая: мы нашли крутые штуки, которые важны, полезны и будут очень радовать своих обладателей. А еще все эти устройства редко кто решит купить себе без особого повода, так что смотрите список и прикидывайте, что же такого классного можно взять на главный праздник года.Этот гаджет — идеальный кандидат на попадание в список новогодних желаний. Секрет потенциального успеха очень простой: крутейший фирменный Hi-Fi звук теперь упакован в красивый и при этом очень компактный корпус. Размер по высоте — примерно как зажигалка. А значит, габариты больше не будут стоп-фактором для тех, кто тоскует по действительно качественному портативному звуку. Впрочем, играет роль не только размер, но также эстетика плеера FiiO M3K. его корпус выточен из цельного куска алюминия, а передняя сенсорная поверхность надежно прикрыта прочным защитным стеклом. Выглядит все это вместо очень солидно и по-взрослому. Такой плеер приятно просто держать в руках, положить в карман дорого костюма и даже взять с собой с зал на тренировку — размеры и вес позволяют. Среди прочих особенностей поддержка карт памяти объемом до 2 ТБ, сенсорные кнопки с подсветкой, и удобный интерфейс, в том числе графического эквалайзера.Что же касается самого главного — а это техническое оснащение — плеер FiiO M3K построен на базе процессора Ingenic X1000E процессором, который обеспечивает высокую производительность и низкий уровень энергопотребления. Встроенный цифро-аналоговый преобразователь AKM AK4376A декодирует сигнал с частотой до 384 кГц / 32 бит и низким уровнем шума, поддерживает форматы PCM до 384 кГц/32 бит, DSD, CUE-файлы, LRC для отображения текста и другие. А еще плеер может использоваться в качестве USB-ЦАП: при подключении с Mac все работает сразу, на Windows нужно будет установить специальный драйвер FiiO. В общем, в плане звука, удобства использования и эстетики продукта FiiO M3K — это один из лучших вариантов, чем можно побаловать себя по случаю праздника. Главное — не забудьте подобрать подходящие для Hi-Res Audio наушники.Казалось бы, разве можно кого-нибудь поразить торжественным вручением вытащенного из-под новогодней елки роутера? Еще как можно, если говорить о топовой модели типа Archer AX6000 Wi-Fi 6 от TP-Link, которая даст новую жизнь всем подключенным к домашней сети гаджетам и обеспечит ещё более быстрое подключение устройствами с Wi-Fi 6. Цена вопроса — около 20 тысяч рублей. Дорого, но это того стоит. Archer AX6000 – это первый роутер TP-Link с поддержкой новейшего стандарта Wi-Fi 802.11ax. Этот протокол позволяет подключать значительно больше устройств, работает в 3 раза быстрее, разгоняясь практически до 6000 Мбит/с (до 4804 Мбит/с на 5 ГГц и до 1148 Мбит/с на 2.4 ГГц), а также обеспечивает увеличенное покрытие помещения за счет восьми внешних антенн. Внутри — четырёхядерный процессор с частотой 1.8 ГГц, 2 сопроцессора и 1 ГБ оперативной памяти, которые исключают задержки и обеспечивают стабильную передачу данных.Кроме того, в Archer AX6000 поддерживается умное подключение – функция Band Steering переводит клиентов на менее загруженную частоту, а Airtime Fairness оптимизирует связь клиентов и роутера. Также агрегирование каналов позволяет объединять два отдельных порта LAN для 2 Гбит/с подключения, порты TypeA USB 3.0 и TypeC USB 3.0 обеспечивают обмен файлами на максимальной скорости, один 2,5-гигабитный порт WAN увеличивает максимальную скорость подключения к интернету, а 8 гигабитных портов LAN гарантируют больше подключений. Еще в этом роутере есть встроенный антивирус для защиты всех подключенных к сети устройств, функции родительского контроля и приоритизация трафика. При этом сам по себе продукт максимально простой и удобный в использовании. Достаточно скачать приложение Tether на смартфон, подключиться к роутеру – и через пару минут он будет готов к работе. Вся его мощь и функциональность упакованы в простой и удобный для пользователя интерфейс приложения, так что сложностей не будет даже у тех, кто не привык возиться с беспроводным оборудованием. В общем, идеальный продукт для того, чтобы прокачать сеть, получить домой еще одно флагманское устройство и обеспечить себе мощный технологический задел на будущее. Продукты с поддержкой Wi-Fi 6 еще долго будут актуальны.Недавно мы в редакции попробовали новейшую панорамную GoPro MAX — и были в полном восторге от этого продукта. В предпраздничной суете полноценный обзор все никак не дописывается, но мы решили не упускать шанса изо всех сил насоветовать ее в качестве новогоднего подарка. Так, что же в ней интересного? Камера способна снимать в 360, в режиме Max SuperView, а также широком, линейном и узком без эффекта рыбьего глаза. В общем, наличие пары сенсоров обеспечивает пользователя инструментами для любых задач. GoPro Max снимает сферическое изображение с разрешением 5.6К при 30 кадрах в секунду. Камера адаптирует картинку в 360 для просмотра на смартфонах в 16:9 и также с пропорциями 4:3 — для Инстаграм. Для замедленной съемки предусмотрено два режима Slow mo, причем также было обновлено приложение-компаньон для смартфонов, теперь оно быстрее обрабатывает такие ролики.Из интересного также стоит отметить новую стабилизацию Coconuts Hyper smooth, которая не использует для компенсации тряски материалы «за пределами кадра» и делает еще более плавные видео. Кроме того, для сферического режима в новой стабилизации можно «закрепить горизонт» и получить настолько же плавную картинку в 360. Coconuts Hyper smooth работает для Time warp. Это значит, что GoPro Max снимает Таймлапс 360 в движении со стабилизацией без потребности в дорогостоящих дополнительных аксессуарах. А одно из важнейших визуальных и функциональных изменений — сенсорный экран с предпросмотром в реальном времени прямо на корпуса камеры. GoPro Max очень удобна в плане управления съемкой, переключения режимов, отслеживания заряда аккумулятора и оставшегося объема памяти.Новейшая модель часов от Amazfit только-только начинает появляться на прилавках, но уже успела привлечь к себе повышенное внимание. Все дело в том, что при довольно низкой цене эта модель играет в высшей спортивной лиге и запросто может составить конкуренцию таким убедительным соперникам как Garmin. Stratos 3 выглядят достаточно брутально, но в то же время эстетично, до 14 дней работают на одной зарядке, выдерживают погружения до 50 метров, а главное, способны отслеживать 19 типов активности (это практически рекорд), следят за повседневной активностью и отслеживают качество сна. Кроме того, на месте все смарт функции, так что часы будут полезны не только во время тренировок, но также и при повседневном использовании.Было бы странно не включить одну из самых удобных игровых консолей в нашу подборку. Более свежей удешевленной моделью мы не очень заинтересовались, так что советуем брать обычную: экран больше, выглядит круче, можно подключить к ТВ или использовать в дороге. Ну, красота же? Игр для Switch уже вышло предостаточно, есть как интересные эксклюзивы платформы, так и хитовые порты – в общем, каждый найдет что-то по своему вкусу. Главное – надо быть готовым к тому, что цены на игрушки кусаются: в этом плане Nintendo Switch играет в высшей лиге без всяких скидок на портативность.Алиса, включи музыку? Алиса, какая погода? Алиса, прочитай новости. Алиса, Алиса, Алиса... Вот уж никогда не думал, что все-таки начну разговаривать с голосовыми помощниками, но эта виртуальная дама очень располагает к общению. Причем не только для практичного выполнения команд, но также и просто потому что голосом можно быстро и удобно узнать что-нибудь важное и полезное. Впрочем, Станция — это не только виртуальный ассистент, но также и отличная колонка для дома. У меня она поселилась на кухне, где я почему-то провожу больше всего времени, и постоянно развлекает меня и друзей музыкой. Впрочем, ограничивать одним помещением не обязательно. Недавно у Яндекса появилась младшенькая — и ее тоже можно брать для небольших комнат.