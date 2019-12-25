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До Нового года остается всего неделя! Скорее всего часть подарков заготовлена заранее, но в такой масштабный праздник наверняка что-нибудь до сих пор не куплено. У нас есть несколько отличных советов, какие гаджеты можно выбрать себе и близким. Общая концепция подборки вот какая: мы нашли крутые штуки, которые важны, полезны и будут очень радовать своих обладателей. А еще все эти устройства редко кто решит купить себе без особого повода, так что смотрите список и прикидывайте, что же такого классного можно взять на главный праздник года.

FiiO M3K

1. Плеер FiiO M3K (узнать цену и купить)

Этот гаджет — идеальный кандидат на попадание в список новогодних желаний. Секрет потенциального успеха очень простой: крутейший фирменный Hi-Fi звук теперь упакован в красивый и при этом очень компактный корпус. Размер по высоте — примерно как зажигалка. А значит, габариты больше не будут стоп-фактором для тех, кто тоскует по действительно качественному портативному звуку. Впрочем, играет роль не только размер, но также эстетика плеера FiiO M3K. его корпус выточен из цельного куска алюминия, а передняя сенсорная поверхность надежно прикрыта прочным защитным стеклом. Выглядит все это вместо очень солидно и по-взрослому. Такой плеер приятно просто держать в руках, положить в карман дорого костюма и даже взять с собой с зал на тренировку — размеры и вес позволяют. Среди прочих особенностей поддержка карт памяти объемом до 2 ТБ, сенсорные кнопки с подсветкой, и удобный интерфейс, в том числе графического эквалайзера.

FiiO M3K

Что же касается самого главного — а это техническое оснащение — плеер FiiO M3K построен на базе процессора Ingenic X1000E процессором, который обеспечивает высокую производительность и низкий уровень энергопотребления. Встроенный цифро-аналоговый преобразователь AKM AK4376A декодирует сигнал с частотой до 384 кГц / 32 бит и низким уровнем шума, поддерживает форматы PCM до 384 кГц/32 бит, DSD, CUE-файлы, LRC для отображения текста и другие. А еще плеер может использоваться в качестве USB-ЦАП: при подключении с Mac все работает сразу, на Windows нужно будет установить специальный драйвер FiiO. В общем, в плане звука, удобства использования и эстетики продукта FiiO M3K — это один из лучших вариантов, чем можно побаловать себя по случаю праздника. Главное — не забудьте подобрать подходящие для Hi-Res Audio наушники.

Роутер Archer AX6000 Wi-Fi 6

2. Роутер Archer AX6000 Wi-Fi 6 (узнать цену и купить)

Казалось бы, разве можно кого-нибудь поразить торжественным вручением вытащенного из-под новогодней елки роутера? Еще как можно, если говорить о топовой модели типа Archer AX6000 Wi-Fi 6 от TP-Link, которая даст новую жизнь всем подключенным к домашней сети гаджетам и обеспечит ещё более быстрое подключение устройствами с Wi-Fi 6. Цена вопроса — около 20 тысяч рублей. Дорого, но это того стоит. Archer AX6000 – это первый роутер TP-Link с поддержкой новейшего стандарта Wi-Fi 802.11ax. Этот протокол позволяет подключать значительно больше устройств, работает в 3 раза быстрее, разгоняясь практически до 6000 Мбит/с (до 4804 Мбит/с на 5 ГГц и до 1148 Мбит/с на 2.4 ГГц), а также обеспечивает увеличенное покрытие помещения за счет восьми внешних антенн. Внутри —  четырёхядерный процессор с частотой 1.8 ГГц, 2 сопроцессора и 1 ГБ оперативной памяти, которые исключают задержки и обеспечивают стабильную передачу данных.

Роутер Archer AX6000 Wi-Fi 6

Кроме того, в Archer AX6000 поддерживается умное подключение – функция Band Steering переводит клиентов на менее загруженную частоту, а Airtime Fairness оптимизирует связь клиентов и роутера. Также агрегирование каналов позволяет объединять два отдельных порта LAN для 2 Гбит/с подключения, порты TypeA USB 3.0 и TypeC USB 3.0 обеспечивают обмен файлами на максимальной скорости, один 2,5-гигабитный порт WAN увеличивает максимальную скорость подключения к интернету, а 8 гигабитных портов LAN гарантируют больше подключений. Еще в этом роутере есть встроенный антивирус для защиты всех подключенных к сети устройств, функции родительского контроля и приоритизация трафика. При этом сам по себе продукт максимально простой и удобный в использовании. Достаточно скачать приложение Tether на смартфон, подключиться к роутеру – и через пару минут он будет готов к работе. Вся его мощь и функциональность упакованы в простой и удобный для пользователя интерфейс приложения, так что сложностей не будет даже у тех, кто не привык возиться с беспроводным оборудованием. В общем, идеальный продукт для того, чтобы прокачать сеть, получить домой еще одно флагманское устройство и обеспечить себе мощный технологический задел на будущее. Продукты с поддержкой Wi-Fi 6 еще долго будут актуальны.

GoPro Max

3. Камера GoPro (узнать цену и купить)

Недавно мы в редакции попробовали новейшую панорамную GoPro MAX — и были в полном восторге от этого продукта. В предпраздничной суете полноценный обзор все никак не дописывается, но мы решили не упускать шанса изо всех сил насоветовать ее в качестве новогоднего подарка. Так, что же в ней интересного? Камера способна снимать в 360, в режиме Max SuperView, а также широком, линейном и узком без эффекта рыбьего глаза. В общем, наличие пары сенсоров обеспечивает пользователя инструментами для любых задач. GoPro Max снимает сферическое изображение с разрешением 5.6К при 30 кадрах в секунду. Камера адаптирует картинку в 360 для просмотра на смартфонах в 16:9 и также с пропорциями 4:3 — для Инстаграм. Для замедленной съемки предусмотрено два режима Slow mo, причем также было обновлено приложение-компаньон для смартфонов, теперь оно быстрее обрабатывает такие ролики.

GoPro Max

Из интересного также стоит отметить новую стабилизацию Coconuts Hyper smooth, которая не использует для компенсации тряски материалы «за пределами кадра» и делает еще более плавные видео. Кроме того, для сферического режима в новой стабилизации можно «закрепить горизонт» и получить настолько же плавную картинку в 360. Coconuts Hyper smooth работает для Time warp. Это значит, что GoPro Max снимает Таймлапс 360 в движении со стабилизацией без потребности в дорогостоящих дополнительных аксессуарах. А одно из важнейших визуальных и функциональных изменений — сенсорный экран с предпросмотром в реальном времени прямо на корпуса камеры. GoPro Max очень удобна в плане управления съемкой, переключения режимов, отслеживания заряда аккумулятора и оставшегося объема памяти.

Amazfit

4. Часы Amazfit Stratos 3 (узнать цену и купить)

Новейшая модель часов от Amazfit только-только начинает появляться на прилавках, но уже успела привлечь к себе повышенное внимание. Все дело в том, что при довольно низкой цене эта модель играет в высшей спортивной лиге и запросто может составить конкуренцию таким убедительным соперникам как Garmin. Stratos 3 выглядят достаточно брутально, но в то же время эстетично, до 14 дней работают на одной зарядке, выдерживают погружения до 50 метров, а главное, способны отслеживать 19 типов активности (это практически рекорд), следят за повседневной активностью и отслеживают качество сна. Кроме того, на месте все смарт функции, так что часы будут полезны не только во время тренировок, но также и при повседневном использовании.

Nintendo Switch

5. Nintendo Switch (узнать цену и купить)

Было бы странно не включить одну из самых удобных игровых консолей в нашу подборку. Более свежей удешевленной моделью мы не очень заинтересовались, так что советуем брать обычную: экран больше, выглядит круче, можно подключить к ТВ или использовать в дороге. Ну, красота же? Игр для Switch уже вышло предостаточно, есть как интересные эксклюзивы платформы, так и хитовые порты – в общем, каждый найдет что-то по своему вкусу. Главное – надо быть готовым к тому, что цены на игрушки кусаются: в этом плане Nintendo Switch играет в высшей лиге без всяких скидок на портативность.

Яндекс Станция

6. Яндекс.Станция (узнать цену и купить)

Алиса, включи музыку? Алиса, какая погода? Алиса, прочитай новости. Алиса, Алиса, Алиса... Вот уж никогда не думал, что все-таки начну разговаривать с голосовыми помощниками, но эта виртуальная дама очень располагает к общению. Причем не только для практичного выполнения команд, но также и просто потому что голосом можно быстро и удобно узнать что-нибудь важное и полезное. Впрочем, Станция — это не только виртуальный ассистент, но также и отличная колонка для дома. У меня она поселилась на кухне, где я почему-то провожу больше всего времени, и постоянно развлекает меня и друзей музыкой. Впрочем, ограничивать одним помещением не обязательно. Недавно у Яндекса появилась младшенькая — и ее тоже можно брать для небольших комнат.


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