Mac Pro

Специалисты из iFixit уже получили в свое распоряжение новенький Mac Pro. В ближайшее время они разберут новинку Apple для профессионалов, после чего предоставят подробный отчет о сборке и комплектующих, а начать они решили с проверки корпуса на пригодность в качестве тёрки для сыра.


И это не шутка. Похоже, специалисты решили начать свой демонтаж с проверки одного из популярных мемов. После теста спецы отметили, что в качестве тёрки использовать Mac Pro — плохая затея. Весь сыр застрял в вентиляционных отверстиях.



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