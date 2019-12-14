



Специалисты из iFixit уже получили в свое распоряжение новенький Mac Pro. В ближайшее время они разберут новинку Apple для профессионалов, после чего предоставят подробный отчет о сборке и комплектующих, а начать они решили с проверки корпуса на пригодность в качестве тёрки для сыра.

И это не шутка. Похоже, специалисты решили начать свой демонтаж с проверки одного из популярных мемов. После теста спецы отметили, что в качестве тёрки использовать Mac Pro — плохая затея. Весь сыр застрял в вентиляционных отверстиях.





