Покупатели только начинают получать свои новые MacBook Air и специалисты из iFixit не исключение. Они уже разобрали новинку и поделились первыми впечатлениями.Первое на что они обратили внимание — это новая клавиатура с ножничным механизмом. Apple заменила неудачную конструкцию «бабочку». Это решение появилось сначала в 16-дюймовом Macbook Pro.

По словам специалистов, внутри ноутбука всё выглядит знакомо, с некоторыми заметными отличиями: большой радиатор и новая конфигурация кабеля между материнской платой и трекпадом. Также отмечается, что у динамиков изменился способ крепления.Новая конфигурация кабеля облегчает демонтаж батареи и трекпада. Сайт iFixit сообщает, что это решение значительно облегчает обслуживание обновленной серии Macbook Air.Из минусов конструкции специалисты отметили крепление аккумулятора, которое осуществляет с помощью клея. Для демонтажа батареи придется использовать довольно «агрессивные» растворители, как и в любом другом Macbook, который вышел позднее 2012 года. В этом случае спецы предпочли бы крепление на винтах. Припаянные SSD и ОЗУ не оставляют возможности для пользовательского апгрейда.Что касается ремонтопригодности в целом, то Macbook Air 2020 улучшил позиции серии, набрав дополнительное очко по сравнению с предыдущим поколениям. По оценке iFixit новинка получила 4 балла из 10.