Игра и ничего лишнего: обзор геймерского смартфона Infinix GT 30 Pro





Бренд Infinix продолжает пристально следить за предпочтениями геймеров, учитывая не только появление нового железа, но и предпочтения пользователей. На первый взгляд GT 30 Pro не производит впечатления настоящего игрового устройства: где неоновое сияние или броский дизайн? Но быть может, все силы бросили на самое главное — производительность? Разбираемся, чем привлекает новая модель.

Содержание

Технические характеристики

Комплектация, дизайн и эргономика

Экран

Звук

Производительность

Софт

Камеры

Автономность

Впечатления

: 6,78 дюйма, AMOLED, 2720 × 1224, 440 ppi, 144 Гц, 4500 нит: MediaTek Dimensity 8350 Ultimate: ARM Mali G615-MC6: 8/12 ГБ: 256/512 ГБ: 108 МП (ƒ/1,8) + 8 МП (ƒ/2,2): 13 МП (ƒ/2,2): 5500 мА·ч, проводная зарядка 45 Вт, беспроводная зарядка 30 Вт, обратная зарядка 10 Вт: 163,7 × 75,8 × 8 мм, 189 г: IP64Infinix — один из самых щедрых по части комплектации брендов, что подчеркивает GT 30 Pro. В коробке кроме смартфона и документации есть и зарядный блок на 45 Вт, и кабель USB-C к нему, и защитное стекло с силиконовым прозрачным чехлом заботливо положили. Думать о том, как защитить гаджет от случайных повреждений, не придется, и это очень приятно.Несмотря на геймерскую принадлежность, Infinix GT 30 Pro смотрится спокойно и не вычурно, однако модель не лишена своей хай-тек идентичности. Сквозь матовую белую спинку видны декоративные шлейфы начинки, окантовка камеры окрашена в ненавязчивый оранжевый цвет, как и кнопка питания.Под корпусом спрятались четыре белых светодиодных полоски в форме ромба или «Механические световые волны», как их прозвали дизайнеры. Их мягкое свечение выполняет роль индикатора сообщений, уровня заряда при съемке камеры или запуске игр, а если хочется покрасоваться, то «режим вечеринки» срабатывает каждый раз, когда смартфон кладут экраном вниз. А если подобная иллюминация не впечатляет, то сияние отключается в настройках.Грани смартфона прямые, но не создают дискомфорта, когда держишь его в руке. По бокам правой расположили одну из ключевых особенностей Infinix GT 30 Pro — сенсорные триггеры, но о них позже. Качелька громкости и кнопка питания находятся между ними.На нижнем торце слева направо поместили: слот под две сим-карты, микрофон, порт USB-C и первый динамик.На верхнем торце: ИК-порт, второй динамик и микрофон.По части габаритов обошлось без откровений — 163,7 × 75,8 × 8 мм при весе 189 грамм. Показатель вполне стандартный для среднестатистического смартфона. Впрочем, если учесть, что под крышкой прячется аккумулятор на 5500 мА·ч, то столь скромную толщину можно только похвалить.Если кратко, то по части дизайна Infinix GT 30 Pro — это сдержанный и сбалансированный смартфон. Он не кричит: «смотрите все, я геймер», ослепляя окружающих всеми цветами RGB-подсветки, но при этом скучным его не назвать. Сборка тоже претензий не вызывает: клавиши нажимаются четко, крышка не прогибается и не скрипит.Infinix GT 30 Pro получил AMOLED-экран на 6,78 дюйма с разрешением 2720 × 1224 пикселей и частотой до 144 Гц. Такая герцовка нужна скорее для киберспортивных турниров, где плавность играет не последнюю роль. Другой вопрос, что подобных приложений и геймерских тайтлов не так много, как хотелось бы. Тем не менее в разного рода онлайн шутерах вроде CoD Mobile, PUBG или Delta Force смартфон способен держать стабильные 120 Гц, что тоже весьма недурственно.В повседневном использовании смартфон тоже не подкачал. Сочность и контрастность цветов можно подогнать под себя в настройках. По словам Infinix, уровень яркости на пике составляет 4500 нит. Само собой, при стандартном использовании значения будут ниже, но даже в самую яркую погоду играть, серфить в интернете или смотреть видосики — одно удовольствие.В Infinix GT 30 Pro стереозвук с достойным запасом громкости и акцентом на высокие частоты. Стоит отметить грамотное расположение динамиков, когда ладони не перекрывают выход звуку, создавая глухой бубнеж внутри корпуса. Выхода под 3,5 мм нет, но решить проблему можно переходником USB-C или подключением беспроводных наушников по Bluetooth 5.4 с поддержкой LDAC. К сожалению, aptX и Dolby Atmos не завезли, но заявлена поддержка DTS.Игровой Infinix GT 30 Pro получил 8-ядерный Dimensity 8350 Ultimate и в моем случае 12 ГБ «оперативки», что довольно щедро для смартфона среднего класса.В тестах AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test модель добилась следующих результатов.Что по факту? Тяжеленькую PUBG удалось раскочегарить до 120 fps при минимальных настройках и до 40 на максимальных. Более оптимизированные проекты вроде CoD Mobile или Standoff 2 чувствуют себя увереннее, а их производительность — стабильнее.GT-триггеры — главная фишка смартфона. Они позволяют с большим удобством контролировать ситуацию в жаркой катке. Но не стоит воспринимать эту функцию как панацею — стать «нагибатором 3000» поможет только опыт. Играть с ними определенно удобнее, чем тянуться до назначенной зоны на экране, да и обзор не перекрывается пальцами. Отклик у сенсорных клавиш хороший, а расположение подходящее.Кроме того, на этом функциональность «курков» не заканчивается. К ним можно привязать быстрый запуск приложений по двойному тапу или управлять перемоткой видео.Пару слов об операционке. Из коробки Infinix GT 30 Pro работает на Android 15 и фирменном лончере XOS 15. Сама оболочка работает плавно, но после первого запуска предустановленный софт придется покидать в корзину. Как и полагается любому современному смартфону, есть довольно широкий набор ИИ-функций.• Голос Folax — голосовой ассистент с поддержкой русского языка• Телефонный помощник — расшифровка звонков, переводчик и автоответчик на русском (пакет скачивается отдельно)• Помощник по переводу — перевод текста на экране• Инструменты для мессенджеров — расшифровка звонков и параллельный перевод в некоторых мессенджерах.• Помощник по работе с документами — создания краткого содержания документа на базе DeepSeek• Помощник для работы с текстами — генерирует текст по запросу, исправляет грамматику и орфографию, меняет стиль текстаСреди прочего есть генерация обоев, создание изображений из собственных скетчей, умное редактирование фото и улучшение качества видео за счет повышения разрешения.Съемка не самая сильная сторона смартфона, да и нужны ли топовые камеры геймерской модели? В распоряжении Infinix GT 30 Pro есть основная на 108 МП с апертурой f/1.89 и автофокусом, а также ультраширик на 8 МП, f/2.2, и углом обзора 111 градусов. При достаточном освещении можно добиться вполне приятных кадров, хоть и вмешательство ИИ-украшалок заметно невооруженным глазом.Селфи камера представлена объективом на 13 МП с экраном в роли вспышкиСъемка видео доступна вплоть до 4K 60 fps, но переключение на широкоугольник сбрасывает частоту кадров до 30.Infinix GT 30 Pro получил аккумулятор на 5500 мА·ч. Даже при активном использовании этого хватает на полный рабочий день, если не гонять без продыху в PUBG на максималках. При просмотре видео в максимально доступном разрешении смартфон прожил порядка 15 часов с уровнем яркости 75% и средними настройками громкости.Комплектный адаптер на 45 Вт заряжает смартфон от 0 до 100% ровно за час.Infinix GT 30 Pro — по праву можно называть устройством с упором на гейминг. В нем есть мощный процессор Dimensity 8350 Ultimate, вытягивающий 120 кадров в играх и удобные GT-триггеры, которые позволят проще вкатиться в мобильные баталии. Сюда прибавим яркий AMOLED-дисплей с частотой 144 Гц, хорошей цветопередачей, достойный звук и целый ворох ИИ-фишек. Компромиссом могут быть разве что слабенькие возможности камеры, но для таких целей существуют модели совершенно иной направленности.Сейчас Infinix GT 30 Pro продается по стоимости от 25 до 33 тысяч рублей в зависимости от конфигурации, что делает его вполне достойным выбором с учетом столь сильного чипа.