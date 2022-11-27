Игровой смартфон Honor 80 GT может появиться уже в декабре

Ожидается, что модель получит плоский дисплей, обновленный дизайн и процессор, как у Honor 80 Pro
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Такой информацией поделился портал Gizmochina. К недавно вышедшей линейке смартфонов Honor 80, может присоединиться GT-версия ориентированная на игроков. Ожидается, что модель получит процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, как у старшей модели серии, для повышенной производительности в играх. Изогнутый дисплей, которым снабдили Honor 80, 80 SE и 80 Pro, будет заменен на плоский, для более удобного гейминга.
Двойной сэлфи-камеры может не быть, а овальный вырез заменится на более компактный вариант, чтобы дать пользователю больше экранного пространства. Как и во всех моделях версии GT дизайн будет изменен на соответствующий для игровой аудитории. Точных характеристик источник не сообщает. Ожидается, что новинка будет представлена и поступит в продажу уже в декабре 2022 года.