Компания Codeweavers продемонстрировала работу утилиты CrossOver с новой моделью MacBook Air на базе процессора Apple M1. CrossOver позволяет запускать на «маках» программы и игры, изначально созданные для Windows.
Инженерам Codeweavers даже не пришлось обновлять CrossOver, утилита работает непосредственно через эмулятор Rosetta 2, о чём рассказано в блоге компании:
Это невероятно с учётом того, что программа запущена на самой дешёвой модели MacBook с платформой Apple Silicon — с троттлингом процессора и одним отключенным GPU-ядром. Очень сложно объяснить, как это происходит, настолько сложная эмуляция там задействована. Представьте: 32-битный двоичный код Intel из Windows запускается через Wine с трансформацией в 64 бита поверх macOS, а ЦПУ с ядрами ARM при этом эмулирует работу архитектуры x86 — и всё это успешно работает, во что сложно поверить.
CrossOver работает на базе Wine Project, который может запускать приложения для Windows в среде macOS, подбирая в операционной системе Apple соответствующие API, необходимые для задействования тех или иных функций. К сожалению, это срабатывает не со всеми приложениями, но на сайте Codeweavers приводится список совместимых игр, в числе которых Quicken, Among Us и Witcher 3.
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