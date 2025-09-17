iGuides x restore: распаковка iPhone 17 Pro Max в прямом эфире

Артем
Такое нельзя пропускать!

Сегодня ночь больших открытий: в 2:00 по Москве проведём анпакинг iPhone 17 Pro Max вместе с друзьями бренда — Даниилом Трабуном, нейрохудожником и креативным директором, и Епихиным Сергеем, техноблогером и экспертом iGuides.ru.

Первый взгляд на новинку и свежие впечатления от деталей и возможностей. Следите в нашем эфире, чтобы увидеть всё первыми:

Смотреть распаковку iPhone 17 Pro Max в Telegram
• Смотреть распаковку iPhone 17 Pro Max на сайте
Владимир
Сейчас чтобы быть экспертом, достаточно просто где-то написать, что вы — эксперт. Это слово потеряло ценность и звучит так, будто больше нечего сказать про человека.
Вчера в 22:34
