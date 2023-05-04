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ИИ точно воссоздал видео, которое посмотрела мышь
Артем Фунтиков —
Фото: 24 Gadget
Ученые расшифровали сигналы мозга грызуна, который посмотрел отрывок фильма. Информацию перекодировали и получили практически идентичный оригиналу видеоряд.
Инструмент с использованием искусственного интеллекта назвали CEBRA. Он способен сопоставить мозговую активность с кадрами из видео, которые смотрел испытуемый.
В качестве начального эксперимента была выбрана мышь. Грызуну показали короткий отрывок черно-белого фильма 60-х годов. На экране мужчина подбегает к автомобилю и открывает багажник. Кадры воссозданные алгоритмами машинного обучения оказались идентичными, но заметно легкое подергивание движений персонажей.
Чтобы зафиксировать нейронную активность, к центру зрительной коры подсоединили электроды. Мыши смотрели кино, а CEBRA в режиме реального времени фиксировала сигналы, связанные с конкретными эпизодами. Чтобы ИИ мог определить поток мозговой активности, другим грызунам показали другие фрагменты. Таким образом исследователи смогли по кадрово воссоздать, что происходило на экране.
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Комментарии
+332
На фото крыска, а не мышь
40 минут назад
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