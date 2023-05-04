ИИ точно воссоздал видео, которое посмотрела мышь

Ученые расшифровали сигналы мозга грызуна, который посмотрел отрывок фильма. Информацию перекодировали и получили практически идентичный оригиналу видеоряд.Инструмент с использованием искусственного интеллекта назвали CEBRA. Он способен сопоставить мозговую активность с кадрами из видео, которые смотрел испытуемый.В качестве начального эксперимента была выбрана мышь. Грызуну показали короткий отрывок черно-белого фильма 60-х годов. На экране мужчина подбегает к автомобилю и открывает багажник. Кадры воссозданные алгоритмами машинного обучения оказались идентичными, но заметно легкое подергивание движений персонажей.Чтобы зафиксировать нейронную активность, к центру зрительной коры подсоединили электроды. Мыши смотрели кино, а CEBRA в режиме реального времени фиксировала сигналы, связанные с конкретными эпизодами. Чтобы ИИ мог определить поток мозговой активности, другим грызунам показали другие фрагменты. Таким образом исследователи смогли по кадрово воссоздать, что происходило на экране.