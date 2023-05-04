ИИ точно воссоздал видео, которое посмотрела мышь

Артем
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Фото: 24 Gadget
Ученые расшифровали сигналы мозга грызуна, который посмотрел отрывок фильма. Информацию перекодировали и получили практически идентичный оригиналу видеоряд.

Инструмент с использованием искусственного интеллекта назвали CEBRA. Он способен сопоставить мозговую активность с кадрами из видео, которые смотрел испытуемый. 

В качестве начального эксперимента была выбрана мышь. Грызуну показали короткий отрывок черно-белого фильма 60-х годов. На экране мужчина подбегает к автомобилю и открывает багажник. Кадры воссозданные алгоритмами машинного обучения оказались идентичными, но заметно легкое подергивание движений персонажей. 

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Чтобы зафиксировать нейронную активность, к центру зрительной коры подсоединили электроды. Мыши смотрели кино, а CEBRA в режиме реального времени фиксировала сигналы, связанные с конкретными эпизодами. Чтобы ИИ мог определить поток мозговой активности, другим грызунам показали другие фрагменты. Таким образом исследователи смогли по кадрово воссоздать, что происходило на экране.

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Источник:
Nature
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Комментарии

–645
Stylus
чо-то звездешь какой-то.
час назад в 14:06
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+193
Holldann Stylus
В заголовке, как обычно. Никто ничего не воссоздавал, просто сопоставляли временнЫе промежутки и сравнивали кадры
10 минут назад
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+332
d’Autriche
На фото крыска, а не мышь
40 минут назад
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