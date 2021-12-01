



Принадлежащая Илону Маску компания Tesla выпустила в продажу стальной свисток Cyberwhistle, созданный по образу и подобию автомобиля Cybertruck, который пока не продаётся. Свистки были раскуплены за несколько минут, а сейчас их можно приобрести только на вторичном рынке (например, Ebay), причём цена увеличилась в разы.







Изначально Tesla продавала Cyberwhistle за 50 долларов (около 3750 рублей), а сейчас за этот свисток просят в несколько раз больше. На Ebay он продаётся приблизительно за 15 тысяч рублей с учётом стоимости доставки. Примечательно, что на продажу выставлены свистки, которых ещё нет у продавцов, то есть по сути они продают право выкупить этот продукт у Tesla.



Илон Маск известен своими забавными и экспрессивными выходками, поэтому может моментально разрушить планы перекупов. Например, выпуском новой партии свистков, снижением цены или отменой уже оформленных предзаказов. Впрочем, он может извлечь выгоду из ситуации — например, выставит Cyberwhistle на тот же Ebay, чтобы продавать его по рыночной цене, конкурируя со спекулянтами. Никогда не угадаешь, что он придумает.







